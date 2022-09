AirPods Pro 2 bei Amazon sofort lieferbar

Als kleine Ergänzung zu den Lieferzeiten für die neuen AirPods Pro 2 hier der Hinweis, dass Amazon die Ohrhörer jetzt mit sofortiger Verfügbarkeit listet. Wer also keinen Apple Store in seiner Nähe hat, kann die AirPods Pro 2 zumindest aktuell noch so bestellen, dass sie bereits morgen geliefert werden. Wir haben ja bereits berichtet, dass die Ohrhörer in den Apple-Ladengeschäften derzeit auch noch sofort verfügbar sind.

Unabhängig davon, wo ihr bestellt, solltet ihr aber vor Kaufabschluss auf jeden Fall die angegebenen Lieferzeiten im Blick behalten. Die Verfügbarkeit dürfte sowohl bei Amazon wie auch in den Apple-Geschäften nur begrenzt sein.

Premium-In-Ears umfassend verbessert

Mit 299 Euro nimmt Apple zwar einen satten Preis für die AirPods Pro 2, dafür dürften die Ohrhörer zumindest für Menschen, die sich gut mit den In-Ear-Konzept arrangieren können, eines der besten aktuell auf dem Markt erhältlichen Geräte sein. Das Flaggschiff-Modell in Apples AirPods-Portfolio – die als klassische Kopfhörer konzipierten AirPods Max lassen wir hier außen vor – wurde in seiner zweiten Generation umfassend überarbeitet.

Apple ist insbesondere stolz auf die deutlich verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und die klanglichen Verbesserungen infolge des neuen H2-Prozessors, mit dessen Hilfe ein adaptiver Equalizer die Musikwiedergabe in Echtzeit an das persönliche Gehör anpasst.

Natürlich hängt das tatsächliche Empfinden solcher Verbesserungen massiv auch vom Träger ab. Wer mit In-Ears nicht zurecht kommt, wird die AirPods Pro in der zweiten Generation kaum besser finden, als deren Vorgänger. Hat man sich beim Vorgänger allerdings nur an einer mangelnden Passgenauigkeit gestört, so könnten die AirPods 2 wieder einen Versuch wert sein. Apple liefert hier jetzt Silikontips in vier verschiedenen Größen mit, um mit Blick auf die Passform flexiblere Optionen zu bieten als zuvor.

Ebenfalls neu ist das überarbeitete Ladecase der AirPods Pro 2. Hier erlaubt ein U1-Prozessor nun die genauere Suche mithilfe von „Wo ist?“. Damit verbunden lassen sich nun Ortungstöne über einen Lautsprecher im Ladecase abspielen und wenn man möchte, dann man eine – allerdings nicht im Lieferumfang enthaltene – Halteschlaufe an einer dafür vorgesehenen Vorrichtung anbringen.