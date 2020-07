Stocard-App aus deutschem App Store verschwunden

Die Kundenkarten-App Stocard ist derzeit nicht im App Store erhältlich. Wir warten derzeit noch auf ein offizielles Statement. Soweit wir bisher erfahren konnten, hat Apple die Entfernung veranlasst, Details zu den Hintergründen liegen uns allerdings nicht vor.

Wir gehen davon aus, dass sich Apple an einem Detail im Zusammenhang mit dem letzten Update der App stört und die Entwickler jetzt nachbessern müssen. Version 8.7.3 der Anwendung wurde gestern mit folgendem Beschreibungstext freigegeben:

In dieser Version haben wir einige unserer Funktionen überarbeitet. Wir haben zum Beispiel die Angebote und Coupons in Stocard verbessert. Außerdem haben wir das Layout der Punkte-Anmeldung und der Punkte-Transaktionen verbessert. Zusätzlich haben wir einige kleinere Probleme behoben, die die Stabilität der App beeinträchtigt haben.

Die Tatsache, dass Stocard künftig in Deutschland auch Apple Pay anbieten will, sollte damit nicht in Zusammenhang stehen. Allerdings hatte sich das Unternehmen als Kooperationspartner Wirecard ausgesucht. Die Finanzprobleme des Konzerns dürften jedoch zumindest für eine Verzögerung des Vorhabens sorgen.