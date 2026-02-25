VariAlarm: Wecker-App unterstützt Tages- und Wochenvorlagen

Der Entwickler von VariAlarm: Planungsmeister hat uns auf diese im vergangenen Monat erschienene Wecker-App aufmerksam gemacht. Die Anwendung könnte vor allem für Schichtarbeiter oder Menschen, die sonst zu abwechselnden, aber sich immer wieder wiederholenden Zeiten aufstehen müssen, von Interesse sein. Ein wichtiger Hinweis jedoch gleich vorab: Die App setzt zwingend iOS 26 voraus.

Wecker für wechselnde Zeitpläne

VariAlarm unterscheidet sich durch ihre besonders flexiblen Einsatzmöglichkeiten von dem in iOS integrierten Standard-Wecker. Man kann damit unterschiedliche Weckzeiten für mehrere Tage im Voraus planen oder auch mehrere Weckzeiten auf Tages- oder Wochenbasis gruppieren. Lautstärke und Weckton lassen sich dabei für jedes Weckereignis individuell festlegen.

Die Ton- und Lautstärkefunktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn man nicht allein lebt oder sich etwa am Wochenende sanfter wecken lassen möchte. Ergänzend lässt sich mit der Anwendung auch ein Kurzbefehl anlegen, der sicherstellt, dass der Klingelton des iPhones stets auf die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Optional bietet die App auch die Möglichkeit, die jeweils nächste Weckzeit als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Kostenlose Basisvariante – Pro-Funktionen optional

Im Leistungsumfang der kostenpflichtigen Pro-Version ist die Möglichkeit enthalten, Ereignisse aus dem Kalender zu importieren, um dafür einen Alarm zu erstellen. Die App an sich lässt sich kostenlos laden und mit allen Planungs- und Bedienmöglichkeiten sowie drei Tages- und einer Wochenvorlage gebührenfrei verwenden.

Wenn man die Pro-Version von VariAlarm ausprobieren will, kann man dies über ein siebentägiges Probeabo machen. Das Abonnement der App kostet mit 17,99 Euro pro Jahr allerdings genauso viel wie die Dauerlizenz, sodass wir hier auf jeden Fall zum Einmalkauf raten würden.