iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 456 Artikel

Umfassende Planungs- und Weckfunktionen

VariAlarm: Wecker-App unterstützt Tages- und Wochenvorlagen
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Der Entwickler von VariAlarm: Planungsmeister hat uns auf diese im vergangenen Monat erschienene Wecker-App aufmerksam gemacht. Die Anwendung könnte vor allem für Schichtarbeiter oder Menschen, die sonst zu abwechselnden, aber sich immer wieder wiederholenden Zeiten aufstehen müssen, von Interesse sein. Ein wichtiger Hinweis jedoch gleich vorab: Die App setzt zwingend iOS 26 voraus.

Wecker für wechselnde Zeitpläne

VariAlarm unterscheidet sich durch ihre besonders flexiblen Einsatzmöglichkeiten von dem in iOS integrierten Standard-Wecker. Man kann damit unterschiedliche Weckzeiten für mehrere Tage im Voraus planen oder auch mehrere Weckzeiten auf Tages- oder Wochenbasis gruppieren. Lautstärke und Weckton lassen sich dabei für jedes Weckereignis individuell festlegen.

Varialarm Screenshots 1

Die Ton- und Lautstärkefunktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn man nicht allein lebt oder sich etwa am Wochenende sanfter wecken lassen möchte. Ergänzend lässt sich mit der Anwendung auch ein Kurzbefehl anlegen, der sicherstellt, dass der Klingelton des iPhones stets auf die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Optional bietet die App auch die Möglichkeit, die jeweils nächste Weckzeit als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Kostenlose Basisvariante – Pro-Funktionen optional

Im Leistungsumfang der kostenpflichtigen Pro-Version ist die Möglichkeit enthalten, Ereignisse aus dem Kalender zu importieren, um dafür einen Alarm zu erstellen. Die App an sich lässt sich kostenlos laden und mit allen Planungs- und Bedienmöglichkeiten sowie drei Tages- und einer Wochenvorlage gebührenfrei verwenden.

Varialarm Screenshots 2

Wenn man die Pro-Version von VariAlarm ausprobieren will, kann man dies über ein siebentägiges Probeabo machen. Das Abonnement der App kostet mit 17,99 Euro pro Jahr allerdings genauso viel wie die Dauerlizenz, sodass wir hier auf jeden Fall zum Einmalkauf raten würden.

Laden im App Store
VariAlarm: Planungsmeister
VariAlarm: Planungsmeister
Entwickler: Nhat Le
Preis: Kostenlos+
Laden
25. Feb. 2026 um 15:49 Uhr von chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich würde mir beim nativen iPhone-Wecker die Möglichkeit wünschen einen Feiertagskalender einzustellen, damit der Wecker an diesen Tagen nicht klingelt.

    Antworten Melden

    • Ich würde zudem noch gerne meinen Urlaub eintragen können

      Antworten Melden
    • Antworten Melden

    • Ich hab das bei mir über Home Assistant und einem Kurzbefehl gelöst. wird 1x nachts um 1:00 Uhr ausgeführt löscht erst alle Wecker mit bestimmten Präfix und schaut nach ob der Kalender Urlaub oder Feiertag aktiv ist und erstellt dann 3 neue Wecker, wenn kein Urlaub oder Feiertag dann werden auch neue Wecker angelegt aber mit anderer Uhrzeit.
      Könnte man auch so machen das man im Home Assistant die Zeiten / Anzahl vorgibt und das im Kurzbefehl auswertet.

      Was ich nicht eingebaut habe ist ein Fallback, also das irgend ein Wecker immer vorhanden ist für den Fall das etwas schief geht. Und leider kann man beim Erstellen von Weckern im Kurzbefehl nicht viele Einstellungen machen (z.B. den Ton) aber da könnte man auch anstelle das man die Wecker löscht einfach manuell welche anlegen und die dann dynamisch per Kurzbefehl einstellen/umschalten.

      Nicht die geilste Lösung aber sie funktioniert

      Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Was wirklich nützlich wäre, ist eine Weckerapp die langsam immer lauter wird.
    Ich will nicht ab Sekunde 1 angeschrien werden, aber auch nicht mit der Angst ins Bett gehen das ich den Wecker überhören könnte.

    Antworten Melden

  • Geht in dieser App, dass man eine Vorlage z.b. jede Woche Donnerstags und alle 2 Wochen noch Montags einstellen kann?
    Hat da wer schon mehr Erfahrung?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43456 Artikel in den vergangenen 6752 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven