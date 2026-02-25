Umfassende Planungs- und Weckfunktionen
VariAlarm: Wecker-App unterstützt Tages- und Wochenvorlagen
Der Entwickler von VariAlarm: Planungsmeister hat uns auf diese im vergangenen Monat erschienene Wecker-App aufmerksam gemacht. Die Anwendung könnte vor allem für Schichtarbeiter oder Menschen, die sonst zu abwechselnden, aber sich immer wieder wiederholenden Zeiten aufstehen müssen, von Interesse sein. Ein wichtiger Hinweis jedoch gleich vorab: Die App setzt zwingend iOS 26 voraus.
Wecker für wechselnde Zeitpläne
VariAlarm unterscheidet sich durch ihre besonders flexiblen Einsatzmöglichkeiten von dem in iOS integrierten Standard-Wecker. Man kann damit unterschiedliche Weckzeiten für mehrere Tage im Voraus planen oder auch mehrere Weckzeiten auf Tages- oder Wochenbasis gruppieren. Lautstärke und Weckton lassen sich dabei für jedes Weckereignis individuell festlegen.
Die Ton- und Lautstärkefunktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn man nicht allein lebt oder sich etwa am Wochenende sanfter wecken lassen möchte. Ergänzend lässt sich mit der Anwendung auch ein Kurzbefehl anlegen, der sicherstellt, dass der Klingelton des iPhones stets auf die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Optional bietet die App auch die Möglichkeit, die jeweils nächste Weckzeit als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.
Kostenlose Basisvariante – Pro-Funktionen optional
Im Leistungsumfang der kostenpflichtigen Pro-Version ist die Möglichkeit enthalten, Ereignisse aus dem Kalender zu importieren, um dafür einen Alarm zu erstellen. Die App an sich lässt sich kostenlos laden und mit allen Planungs- und Bedienmöglichkeiten sowie drei Tages- und einer Wochenvorlage gebührenfrei verwenden.
Wenn man die Pro-Version von VariAlarm ausprobieren will, kann man dies über ein siebentägiges Probeabo machen. Das Abonnement der App kostet mit 17,99 Euro pro Jahr allerdings genauso viel wie die Dauerlizenz, sodass wir hier auf jeden Fall zum Einmalkauf raten würden.
Ich würde mir beim nativen iPhone-Wecker die Möglichkeit wünschen einen Feiertagskalender einzustellen, damit der Wecker an diesen Tagen nicht klingelt.
Ich würde zudem noch gerne meinen Urlaub eintragen können
Schlafplan plus Orbit als Klingelton macht das bei mir.
Ich hab das bei mir über Home Assistant und einem Kurzbefehl gelöst. wird 1x nachts um 1:00 Uhr ausgeführt löscht erst alle Wecker mit bestimmten Präfix und schaut nach ob der Kalender Urlaub oder Feiertag aktiv ist und erstellt dann 3 neue Wecker, wenn kein Urlaub oder Feiertag dann werden auch neue Wecker angelegt aber mit anderer Uhrzeit.
Könnte man auch so machen das man im Home Assistant die Zeiten / Anzahl vorgibt und das im Kurzbefehl auswertet.
Was ich nicht eingebaut habe ist ein Fallback, also das irgend ein Wecker immer vorhanden ist für den Fall das etwas schief geht. Und leider kann man beim Erstellen von Weckern im Kurzbefehl nicht viele Einstellungen machen (z.B. den Ton) aber da könnte man auch anstelle das man die Wecker löscht einfach manuell welche anlegen und die dann dynamisch per Kurzbefehl einstellen/umschalten.
Nicht die geilste Lösung aber sie funktioniert
Leider nicht für die Apple Watch
Was wirklich nützlich wäre, ist eine Weckerapp die langsam immer lauter wird.
Ich will nicht ab Sekunde 1 angeschrien werden, aber auch nicht mit der Angst ins Bett gehen das ich den Wecker überhören könnte.
Dass Apple das, was z. B. Nokia schon vor Jahrzehnten konnte, nicht auf die Reihe kriegt…
Dein Satz klingt so, als wären sie zu blöd dafür. Die Wahrheit ist doch, dass sie das nicht für nötig erachten oder drölfzig Sachen wichtiger erachten
Geht das nicht in dieser App mit „Sanftes Aufwach Crescendo“? Muss das mal testen in der 1 wöchigen Testphase.
Es gab mal eine Ecker-App names Sonio, die genau das gemacht hat. Scheint aber spurlos verschwunden zu sein. :-/
Geht in dieser App, dass man eine Vorlage z.b. jede Woche Donnerstags und alle 2 Wochen noch Montags einstellen kann?
Hat da wer schon mehr Erfahrung?
