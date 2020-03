„Update konnte nicht überprüft werden“: Was tun wenn das iOS-Update fehlschlägt?

Die meisten von euch werden iOS 13.4 mittlerweile installiert haben. Diejenigen, die immer noch in der Fehlerschleife „Update konnte nicht überprüft werden“ hängen, können durch Löschen der bereits geladenen Update-Datei Abhilfe schaffen. Ein Tipp, den ihr euch auch für zukünftige iOS-Updates merken könnt, denn dergleichen ist auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder vorgekommen.

Diese Woche hat es besonders Nutzer getroffen, die den Download von iOS 13.4 direkt nach der Freigabe durch Apple geladen hatten. Die Installation scheiterte mit der Fehlermeldung „Update konnte nicht überprüft werden“, angeblich weil keine Verbindung zum Internet mehr besteht, viel eher lag der Fehler allerdings an einer Überlastung der Apple-Server.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang nur, dass teils auch geduldiges Warten nicht hilft, sondern die Installation mit der selben Fehlermeldung auch Tage später noch fehlschlägt. Abhilfe schafft hier nur das Löschen und erneute Laden der Aktualisierung.

iOS-Update löschen und erneut laden

Wähle "Einstellungen" > "Allgemein" > „iPhone-Speicher".

Suche in den aufgelisteten Apps nach dem Update.

Tippe auf das Update und anschließend auf "Update löschen".

Wähle nun "Einstellungen" > "Allgemein" > "Softwareupdate", und lade das neueste Update.

Falls auch diese Maßnahme nicht hilft, oder sich in den aufgelisteten Apps kein heruntergeladenes Update befindet, müsst ihr euer iPhone – so lautet der Ratschlag Apples – an einen Computer anschließen und über den Finder oder iTunes aktualisieren.