„Hey Siri“: Alle Apple-Ohrhörer mit H1-Chip kurzfristig lieferbar

Wenn ihr euch für die derzeit angesagten langen Spaziergänge alleine oder sonstige Solo-Aktivitäten neue Ohrhörer besorgen wollt, habt ihr bei Amazon gerade maximale Auswahl. Alle von Apple und Beats angebotenen Ohr- und Kopfhörer mit H1-Chip und „Hey Siri“ sind gerade ab Lager und zumindest teilweise auch deutlich günstiger als direkt bei Apple erhältlich.

Amazon: Rücksendefrist bis 31. Mai verängert

In diesem Zusammenhang wollen wir auch gleich darauf hinweisen, dass Amazon die Rückgabefristen für Bestellungen vorübergehend deutlich erweitert hat. Für alle seit Mitte Februar bestellten Artikel ist derzeit eine Rücksendung bis zum 31.05.2020 möglich. Der Versender sorgt damit nicht nur bei Kunden, sondern auch in der gesamten Dienstleistungskette für deutliche Erleichterung. Wir haben ja heute erst darüber berichtet, dass Hermes fortan nach Möglichkeit kontaktlos arbeiten will. Für erschwerte Bedingungen beim Rückversand von Bestellungen sorgt die Tatsache, dass mittlerweile viele Paketannahmestellen von den allgemeinen Schließungen betroffen sind.