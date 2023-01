Update auf neue HomeKit-Architektur steht weiterhin aus

Offen bleibt weiter, wann Apple den Update-Schalter wieder in die Home-App integriert. Während die internen Tests mit Blick auf die derzeit auf Eis gelegte Funktion sicherlich auf Hochtouren laufen, darf man davon ausgehen, dass der Hersteller diesmal alles richtig machen und sich eine weitere Panne von diesem Ausmaß ersparen will. Klar ist nur, dass die neue HomeKit-Architektur zwingend erforderlich ist, wenn Apple die für das Frühjahr angekündigte Geräuscherkennung für den HomePod nachliefert. Hier das entsprechende Apple-Statement von letzter Woche:

Wie es scheint, arbeitet Apple derzeit hinter den Kulissen an einer umfassenden Überarbeitung der HomeKit-Migration. Darauf deuten Passagen im Quellcode der aktuellen Home-App hin, auf die ein Leser des Apple-Blogs MacRumors verweist und in denen von einer „Version 2“ der Softwarefunktion die Rede ist.

