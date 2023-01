Softwareupdate aktiviert Temperatursensor im HomePod mini

Wissenswert ist hier darüber hinaus, dass man über die Einstellung „Status“ auch festlegen kann, ob der jeweils vom HomePod erfasste Messwert auch in den Raumübersichten und dergleichen angezeigt wird. Sinnvoll kann das Deaktivieren dieser Anzeige beispielsweise sein, wenn im Raum sowieso schon ein entsprechender Sensor vorhanden ist und der HomePod zudem an einem für die Messung ungünstigen Platz wie etwa über der Heizung steht.

Wenn beispielsweise wie in unserem Fall statt „Luftfeuchtigkeit“ ein kryptisches „HomePodSensor 216064“ angezeigt wird, könnt ihr diesen Namen in den erweiterten Einstellungen zum Sensor anpassen.

Wer sich nicht bis zur offiziellen Freigabe von iOS 16.3, macOS 13.2 & Co. gedulden kann, hat die Möglichkeit, die neue Funktion im Rahmen von Apples Beta-Programm zu verwenden. Damit die neuen Messwerte in der Home-App angezeigt werden, muss allerdings nicht nur der HomePod, sondern auch jedes Gerät, von dem aus ihr die Messwerte abrufen wollt, über die neueste Software-Version verfügen. Wie man Beta-Software auf seinen HomePod aufspielt , haben wir ja bereits erklärt.

Wir haben ja gestern bereits darüber berichtet , dass Apple die Funktion zur Messung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nicht nur in den großen HomePod integriert hat, sondern per Softwareupdate auch die in bereits verkauften HomePod minis vorhandenen, aber bislang nicht genutzten Sensoren hierfür aktiviert. Offiziell ist es erst nächste Woche soweit, Beta-Tester können die zusätzlichen HomeKit-Funktion aber jetzt schon vorab ausprobieren.

