Belkin iPhone Mount jetzt auch für Desktop-Rechner verfügbar

Der Belkin iPhone Mount für Desktops ist jetzt auch in Europa erhältlich. Apple bietet das neue Zubehör zum Preis von 44,95 Euro in Deutschland und Österreich sowie für 39,95 Franken in der Schweiz an.

Belkin hat ja bereits seit vergangenem Jahr eine entsprechende MagSafe-Halterung für Mac-Notebooks im Programm, die neue Desktop-Version des Adapters soll es nun auch ermöglichen, kompatible iPhones an einem Desktop-Computer von Apple beziehungsweise an dessen Bildschirm zu befestigen, um die Kamera des Mobiltelefons als Webcam zu verwenden.

Die magnetische Halterung präsentiert sich dabei ausgesprochen flexibel und lässt sich nicht nur zwischen 0 und 25 Grad im Winkel anpassen, sondern dank eines integrierten Gewindes alternativ zum Aufsatz auf den Bildschirm auch auf einem Stativ befestigen. Das iPhone kann dabei wahlweise im Quer- oder im Hochformat verwendet werden. Die Magnetaufnahme lässt sich dem Hersteller zufolge auch mit allen mit MagSafe kompatiblen iPhone-Hüllen nutzen.

iPhone-Kamera unterstützt neue macOS-Funktionen

Belkin hat die beiden Halterungen als offizielle Ergänzung zu den mit den aktuellen Apple-Betriebssystemen verfügbaren „Kamera-Übergabe“-Funktionen in den Handel gebracht. Mac-Nutzer können auf diese Weise ihr iPhone als in der Regel qualitativ hochwertige Webcam verwenden, die Verbindung kann dabei drahtlos oder auch per USB-Kabel erfolgen.

Mit der Verwendung des iPhone als Webcam stehen dann auch Funktionen wie der Folgemodus, Porträtmodus oder die neue Option „Studiolicht“ zur Verfügung, letztere sorgt dafür, dass der Hintergrund abgedunkelt und das Gesicht beleuchtet wird. In Verbindung mit ausgewählten Apps ist es darüber hinaus möglich, die sogenannte „Schreibtischansicht“ zu aktivieren, um gleichzeitig das Gesicht des Mac-Nutzers sowie eine Aufsicht auf dessen Arbeitsplatz anzuzeigen.

Weitere Details zu den neuen Funktionen findet ihr in den folgenden Kapiteln von Apples Mac-Benutzerhandbuch: