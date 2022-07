Unterputz-Aktoren: Bosch Smart Home macht Shelly Konkurrenz

Nur wenige Wochen nach dem Start des neuen Rauchwarnmelder II hat das Team von Bosch Smart Home jetzt über den Start der Bosch Smart Home Licht-/ Rollladensteuerung II informiert, die schon bald im Handel verfügbar sein wird. Der Online-Händler amazon.de listet den Aktor bereits.

Das neue Unterputz-Modul wird zum Verkaufspreis von 74,95 Euro angeboten und lässt sich sowohl zur Beleuchtungs-Steuerung als auch zur Kontrolle von elektrischen Rollläden, Jalousien und Markisen einsetzen.

Die beiden Einsatzmöglichkeiten des neuen Aktoren beschreibt Bosch auf zwei frisch geschalteten Sonderseiten, in denen sich auch Anschlusspläne sowie die Voraussetzungen zur Installation einsehen lassen.

So wird für den Einbau des Aktoren in eine Unterputzdose mindestens eine Tiefe von 50 mm vorausgesetzt (60 mm sind optimal), um das 40,5 mm × 47 mm × 22 mm große Modul einbauen zu können. Für die dauerhafte Stromversorgung des Shelly-Konkurrenten werden Leiter und Neutralleiter benötigt. Bosch selbst gibt an, dass die Installation ausschließlich durch Fachpersonal vorgenommen werden sollte. Die neue Bosch Smart Home Licht-/ Rollladensteuerung II versteht sich auf die Kontrolle von zwei unabhängigen Schaltkreisen mit je bis zu 500 Watt maximaler Leistung.

Dimmer, Relais und HomeKit sollen folgen

Die Bosch Smart Home Licht-/ Rollladensteuerung II soll schon in Kürze den Fachhandel erreichen und als verfügbar bei amazon.de gelistet werden; allerdings wird das Modul vorerst ohne Anbindung an Apple HomeKit ausgeliefert. Die entsprechende Funktion will Bosch verzögert nachrüsten und dann über „die gängigen Kanäle“ informieren, sobald das HomeKit-Update möglich ist. Geplant ist zudem die baldige Bereitstellung zwei weiterer Aktoren. Folgen sollen ein Dimmer und ein Relais.