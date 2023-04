Universal: Musikdienste sollen KI-Bots aussperren

Der Musikkonzern Universal fordert, dass Apple Music und weitere Streamingdienste wie etwa Spotify KI-Dienste vom Zugriff auf ihre Inhalte auszusperren. Hintergrund ist die Tatsache, dass mit Angeboten wie ChatGPT vergleichbare und auf künstlicher Intelligenz basierende Dienste inzwischen auch in der Lage sind, auf Zuruf komplette Musikstücke zu komponieren.

Die Financial Times berichtet von den durch die Musikindustrie eingeleiteten Maßnahmen diesbezüglich. Die Universal Music Group nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein und lässt unmissverständlich wissen, dass sie keine Schritte scheuen werde, um ihren eigenen Rechte und die ihrer Künstler zu schützen.

Den Streamingdiensten hält Universal vor, dass ihre Plattformen von verschiedenen KI-Systemen für Trainingszwecke genutzt werden und dabei urheberrechtlich geschütztes Material verwendet wird, ohne dass die erforderlichen Zustimmungen der Rechteinhaber vorliegen oder entsprechende Ausgleichszahlungen erfolgen. Universal sieht sich hier eigenen Worten zufolge in der moralischen und kommerziellen Verantwortung gegenüber seinen Künstlern. Man erwarte, dass die Streaming-Partner es verhindern, dass ihre Dienste auf eine Weise genutzt werden, die den Künstlern schadet.

Musik als neue KI-Dimension

Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sind in der Tat auch im Musikbereich durchaus eindrucksvoll. Google hat beispielsweise mit MusicLM ein entsprechendes Projekt laufen, mit dessen Hilfe sich Musikstücke aus Textanweisungen wie „eine beruhigende Geigenmelodie, die von einem verzerrten Gitarrenriff unterstützt wird" erstellen lassen.

Google weist im Zusammenhang mit MusicLM allerdings auch direkt auf das mit einer solchen Dienstleistung verbundene Konfliktpotenzial hin, allem voran die Tatsache, dass die generierten Songs auch unter der Einbeziehung von urheberrechtlich geschütztem Material entstehen.

Als konkrete Beispiele, die wohl auch besonderen Zündstoff für das Engagement von Universal in diesem neuen Segment enthalten, führt die Financial Times die YouTube-Seite PluggingAI und die mittlerweile vom Netz genommene Webseite drayk.it an. PluggingAI bietet durch KI generierte Songs an, die sich anhören, als würde Kanye West Lieder von The Weeknd oder SZA singen. Auf drayk.it konnte man beliebige Texteingaben in „Songs“ von Drake verwandeln.