Strava-App jetzt mit exklusiver Spotify-Integration

Sowohl Strava als auch Spotify bieten kostenpflichtige Premium-Abonnements an, lassen sich alternativ dazu aber auch gebührenfrei nutzen. Gleiches gilt für die neue Kooperation, der Spotify-Tab in der Strava-App lässt sich auch dann verwenden, wenn man weder für Strava noch für Spotify bezahlt.

Die Zusammenarbeit zwischen Strava und Spotify scheint allerdings auch enger und mit langfristigen Zielen geknüpft. So wird die regelmäßig aktualisierte Workout-Wiedergabeliste von Spotify von der kommenden Woche an von Strava übernommen.

Es ist bemerkenswert, wie prominent Strava Spotify an dieser Stelle integriert. Andere Apps wie etwa Waze geben sich hier deutlich offener und bieten die integrierte Anzeige eines Audioplayers an, der auf einem vom Nutzer selbst festgelegten Musikanbieter basiert. Bei Strava erscheint Spotify bislang standardmäßig und exklusiv.

