Das iPhone 17e lässt sich ebenso wie die übrigen in dieser Woche vorgestellten Apple-Neuheiten ab heute bestellen. Die Uhrzeit für den Bestellstart ist allerdings eher ungewöhnlich. Im Apple-Onlineshop wird die Anzeige um 15:15 Uhr von „Preise ansehen“ auf „Kaufen“ umspringen.

In den vergangenen Jahren war die Bestellmöglichkeit nicht nur zur vollen Stunde, sondern auch etwas früher, zumeist um 14 Uhr, gegeben. Der ungewöhnliche Zeitpunkt dürfte damit zusammenhängen, dass Apple für heute 15 Uhr unserer Zeit zu einer Präsentation der neuen Geräte eingeladen hat. Zeitgleich dürfte zudem mit einem voraussichtlich auf einem iPhone-Prozessor basierenden und MacBook Neo genannten Einsteiger-Notebook die letzte der Produktneuheiten dieser Woche enthüllt werden.

iPhone 17e attraktiv für Einsteiger?

Bei den Mobilfunkanbietern sollte das iPhone 17e ab morgen in die Vermarktung gehen und sich ebenfalls vorbestellen lassen. Als offizieller Verkaufs- und Auslieferungsstart ist bei Apple und allen sonstigen Vertriebspartnern der 11. März, also heute in einer Woche, angesetzt.

Wir sind gespannt, wie die Nachfrage nach dem Gerät ausfällt. Das iPhone 17e bietet nicht nur mehr Leistung, sondern auch doppelt so viel Speicher wie sein Vorgänger und positioniert sich damit als preislich attraktives Gerät für Nutzer, die mit einer einfacheren Kamera auskommen.

Auslieferung ab 11. März

Nach demselben Zeitplan kommen auch die restlichen an den vergangenen Tagen von Apple vorgestellten Produktneuheiten in den Handel. Allgemeiner Bestellstart ist heute um 15:15 Uhr und die Auslieferung findet vom 11. März an statt.

Am Montag hat Apple neben dem iPhone 17e auch eine neue, mit einem M4-Prozessor ausgestattete Version des iPad Air vorgestellt. Gestern folgten das MacBook Air M5 und mit den Prozessorvarianten M5 Pro und M5 Max ausgestattete Modelle des MacBook Pro gefolgt. Zudem hat Apple seine Computer-Bildschirme aktualisiert und bietet neue Versionen des Studio Display und des Studio Display XDR (früher Pro Display XDR genannt) an.