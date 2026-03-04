Auslieferung in einer Woche
Ungewöhnliche Zeit: iPhone 17e heute ab 15:15 Uhr bestellbar
Das iPhone 17e lässt sich ebenso wie die übrigen in dieser Woche vorgestellten Apple-Neuheiten ab heute bestellen. Die Uhrzeit für den Bestellstart ist allerdings eher ungewöhnlich. Im Apple-Onlineshop wird die Anzeige um 15:15 Uhr von „Preise ansehen“ auf „Kaufen“ umspringen.
In den vergangenen Jahren war die Bestellmöglichkeit nicht nur zur vollen Stunde, sondern auch etwas früher, zumeist um 14 Uhr, gegeben. Der ungewöhnliche Zeitpunkt dürfte damit zusammenhängen, dass Apple für heute 15 Uhr unserer Zeit zu einer Präsentation der neuen Geräte eingeladen hat. Zeitgleich dürfte zudem mit einem voraussichtlich auf einem iPhone-Prozessor basierenden und MacBook Neo genannten Einsteiger-Notebook die letzte der Produktneuheiten dieser Woche enthüllt werden.
iPhone 17e attraktiv für Einsteiger?
Bei den Mobilfunkanbietern sollte das iPhone 17e ab morgen in die Vermarktung gehen und sich ebenfalls vorbestellen lassen. Als offizieller Verkaufs- und Auslieferungsstart ist bei Apple und allen sonstigen Vertriebspartnern der 11. März, also heute in einer Woche, angesetzt.
Wir sind gespannt, wie die Nachfrage nach dem Gerät ausfällt. Das iPhone 17e bietet nicht nur mehr Leistung, sondern auch doppelt so viel Speicher wie sein Vorgänger und positioniert sich damit als preislich attraktives Gerät für Nutzer, die mit einer einfacheren Kamera auskommen.
Auslieferung ab 11. März
Nach demselben Zeitplan kommen auch die restlichen an den vergangenen Tagen von Apple vorgestellten Produktneuheiten in den Handel. Allgemeiner Bestellstart ist heute um 15:15 Uhr und die Auslieferung findet vom 11. März an statt.
Am Montag hat Apple neben dem iPhone 17e auch eine neue, mit einem M4-Prozessor ausgestattete Version des iPad Air vorgestellt. Gestern folgten das MacBook Air M5 und mit den Prozessorvarianten M5 Pro und M5 Max ausgestattete Modelle des MacBook Pro gefolgt. Zudem hat Apple seine Computer-Bildschirme aktualisiert und bietet neue Versionen des Studio Display und des Studio Display XDR (früher Pro Display XDR genannt) an.
Wenn das MacBook Neo um 15:15 Uhr vorgestellt wird dann kann die Vorbestellung ja nicht vorher schon starten weil der Store ja kurz offline geht
Vorstellung um 15:00Uhr!!!
Hi Tim schön das du dir die Zeit nimmst. Ja genau das steht auch im Text!!!
Das ging an Basti… XD
Nein, du hast es als neuen Kommentar geschrieben. Wenn du an Basti schreiben möchtest, musst du auf seinen Beitrag „antworten“. Oder zumindest @Basti dazuschreiben.
Das habe ich getan, hat aber offensichtlich nicht funktioniert… XD
Vielleicht überrascht uns Apple und sie stellen es schon um 14:45 vor!?! ;-)
Wegen mir können sie es um 23:14 vorstellen! Interessiert keinen!
Oh nein 23:14 passt mir leider überhaupt nicht…da läuft eine Doku über chronische Nörgler in Kommentarspalten im Internet.
Und der Mac Studio bekommt kein Update ? Obwohl die Lieferzeit für das noch aktuelle Model so lange ist ? Alles sehr merkwürdig
Abwarten und Tee trinken. Die Woche ist noch nicht vorbei.
Quasi schon denn es wurde gesagt, dass es ein 3 Tage Event ist. Heute ist also der letzte Tag wo was kommt.
Für mich bleibt das iPhone 17 erstmal der P/L-Sieger. Mal schauen wie sich die Straßenpreise entwickeln.
Gerade das 17er für 829€ gekauft.
Wo denn?
Ich habe täglich die Preise auf Idealo/Geizhals verglichen und dann sogar eins zu dem Preis mit MwSt bekommen (also nicht Differenzbesteuert).
War letztlich bei Ebay, aber ein gut bewerteter Seller.
Ich möchte lieber endlich in neuen Apple TV 4k haben.
Warum?
Ich habe noch jenes der zweiten Gen von 2022. Und langsam glaub ich dass eher hier vielleicht Probleme technischer Ebene sind, also defekter HDMI bzw. gestörter. Und da dauernd gemunkelt wird es kommt bald ein neuer, will ich natürlich nicht mehr die lastgen haben. Nur ich hoffe, dass dann mein eARC Problem endlich behoben ist.
Boah ich auch, glaub mir. Die Kinder nerven das ihre Spiele nicht laufen und dies schon seit es dieses Disney Dreamlight Valley in Arcade gibt. Ich habe noch das 4K der ersten Generation aber jetzt das der dritten zu kaufen, erscheint mir nicht logisch.
Ich werde mein iPhone 17Pro (Privat) und mein iPhone XS Max(Arbeit) behalten
Das iPhone XS (Max) unterstützt die aktuellste iOS Version nicht und ist zeitnah auch EoS. Als Business Gerät damit eigentlich nicht mehr empfehlenswert. Aber das wird dein Arbeitgeber sicher im Risk Management ausführlich beleuchtet haben…
Okay, danke für die Info.