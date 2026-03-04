Nachdem Rainbow Six Siege bereits im Dezember sein zehnjähriges Bestehen feiern durfte und letzte Woche endlich der zugehörige Mobilableger weltweit veröffentlicht wurde, feiert diesen Monat auch das Open-World Rollenspiel The Division seinen zehnten Geburtstag. Und im Zuge dessen hat Ubisoft ebenso endlich ein Datum für dessen ebenfalls lang erwartetes Spin-Off für Mobilgeräte benannt.

Die Mobilumsetzung The Division Resurgence soll am 31. März kostenlos sowohl für iOS wie auch Android erscheinen. Den Download könnt ihr schon jetzt im App Store vormerken und erhaltet damit bei Release einen kleinen „Vorbestellerbonus“ in Form einiger goldener Waffenskins.

The Division Resurgence erzählt eine eigene Geschichte, die zeitlich zwischen den Geschehnissen von The Division 1 und 2 spielt. Erneut schlüpft ihr in die Rolle eines Agenten der Strategic Homeland Division und begebt euch in das in Chaos gestürzte Manhattan, auf dessen Straßen in Folge einer Epidemie die soziale Ordnung zusammengebrochen ist und Gangs und kriminelle Clans die Herrschaft an sich gerissen haben.

Neben dem PvE Modus wird es in der großen Open-World natürlich auch wieder eine Dark Zone geben, in der ihr und euer Squad im PvEvP-Modus nicht nur gegen besonders starke KI-Gegner, sondern auch andere Agenten um das kostbarste Loot kämpfen müsst.