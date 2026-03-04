Open-World Rollenspiel
„The Division Resurgence“ von Ubisoft kommt am 31. März aufs iPhone
Nachdem Rainbow Six Siege bereits im Dezember sein zehnjähriges Bestehen feiern durfte und letzte Woche endlich der zugehörige Mobilableger weltweit veröffentlicht wurde, feiert diesen Monat auch das Open-World Rollenspiel The Division seinen zehnten Geburtstag. Und im Zuge dessen hat Ubisoft ebenso endlich ein Datum für dessen ebenfalls lang erwartetes Spin-Off für Mobilgeräte benannt.
Die Mobilumsetzung The Division Resurgence soll am 31. März kostenlos sowohl für iOS wie auch Android erscheinen. Den Download könnt ihr schon jetzt im App Store vormerken und erhaltet damit bei Release einen kleinen „Vorbestellerbonus“ in Form einiger goldener Waffenskins.
The Division Resurgence erzählt eine eigene Geschichte, die zeitlich zwischen den Geschehnissen von The Division 1 und 2 spielt. Erneut schlüpft ihr in die Rolle eines Agenten der Strategic Homeland Division und begebt euch in das in Chaos gestürzte Manhattan, auf dessen Straßen in Folge einer Epidemie die soziale Ordnung zusammengebrochen ist und Gangs und kriminelle Clans die Herrschaft an sich gerissen haben.
Neben dem PvE Modus wird es in der großen Open-World natürlich auch wieder eine Dark Zone geben, in der ihr und euer Squad im PvEvP-Modus nicht nur gegen besonders starke KI-Gegner, sondern auch andere Agenten um das kostbarste Loot kämpfen müsst.
Entwickler: Ubisoft
Entwickler: Ubisoft Nova
Mir unerklärlich, wie jemand ernsthaft sowas auf dem iPhone spielen kann – entweder man spielt das richtig auf Konsole oder PC, oder man lässt es sein. Auf dem kleinen Bildschirm rumzufummeln macht doch keinen Spaß? Nicht böse gemeint aber ist mir absolut schleierhaft, dass es wirklich Menschen gibt die dafür Geld ausgeben und sagen „Jop, das ist geil“.
Vermutlich setzt du dich auch noch an den PC um die „wirklich wichtigen Bestellungen“ zu platzieren.
Du scheinst nicht ganz auf der Höhe der Zeit zu sein. Vile Gamer spielen inzwischen auch per Remote auf dem iPhone. Einfach Controller anschließen und Spaß haben.
Ich meine Dave hat schon recht, dass das Zocken auf so einem kleinen Screen nicht so viel Spaß macht. Kann man nicht so in das Spiel „eintauchen“ wie auf einem Monitor.
bin voll und ganz bei dir. Diese Leute werden auf dem iPhone auch alle Herr der Ringe Filme anschauen, wissenschaftliche Arbeiten verfassen und Raumstationen planen. Mir unverständlich.
Ja ich habe eine wissenschaftliche Arbeit tatsächlich schon auf dem iPhone geschrieben.
das macht total Sinn
Es gibt hunderte Millionen Menschen auf diesem Planeten, die weder über eine Spielekonsole, noch einen leistungsstarken „PC“ verfügen. Aber sie haben ein Smartphone. Mäusekino hin oder her (,wenn man nicht zumindest ein Tablet hat). Das ist ein gigantischer Markt.
Warum spielt jemand auf der Switch im handheld? Mal über den Tellerrand schauen. Man kann Controller anschließen, sogar passend die das iPhone in ein handheld verwandeln. Dann hat man mit dem pro Max quasi gleiche Zoll wie mit handheld gaming Geräten. Der PC, TV wird geteilt zum Teil in Familien. Das iPhone immer dabei. Urlaub. Bahn. Auf der Couch wenn die Frau eine Serie schaut…. und und und.
iPad? Diese Spiele werden immer nur fürs iPhone beworben, weil es so sensationell ist, dass diese auf einem Handy laufen. Die Mehrheit wird so etwas aber direkt am iPad spielen oder eben das Bild per AirPlay oder Kabel auf den Fernseher übertragen.
und mir ist unerklärlich, warum man so einen Hero-amerikanischen Scheiss überhaupt noch spielt. Ich hab genug von USA und ihren Kampf für das Gerechte. Das Gerechte ist nur ein anderes Wort für Money. Aber das muss jeder selbst wissen. Sorry.
Oder na spielt es ohne groß auf die Story zu achten oder großartig politische Motivation reinzuinterpretieren.
Spaß? Solltest du auch mal versuchen zu haben..
Abgesehen vom Inhalt explizit solcher Spiele (da hat Thomas schon recht) kaufe ich mir gerade in letzter Zeit häufiger mal (AAA)-Spiele für’s iPhone. Controller-Support vorausgesetzt und mit einem HDMI-Adapter ans TV angeschlossen ist dies oft eine sehr viel günstigere Methode solche Spiele genießen zu können.
Nice, schön dass es zum Release kommt nach mehrmaligen verschieben des Spiel. Das The Division Franchise ist wirklich sehr gut und interessant, mal gucken wie sie die mobile Version umgesetzt haben.
Allerdings fällt mir hier wieder auf dass The Division Resurgence großes Potenzial auf Apple TV 4k hätte wie auch viele andere Spiele. Aber es wird nicht angeboten, wahrscheinlich weil man ohne Controller nicht spielen könnte aber meiner Meinung nach wäre eine Voraussetzung eines Controller völlig legitim und die Kompatibilität für Apple TV 4k würde das Gaming Segment bei Apple wesentlich erweitern. Verschenktes Potenzial meiner Meinung nach.
Das liegt nur daran, dass das Apple TV 4K 3. Generation zu wenig Leistung hat um es dann auf dem großen Fernseher mit 4K wiederzugeben.
Also das Spiel hier im Artikel setzt einen A13 Chip oder neuer voraus, Apple TV 4k hat sogar einen A15 Chip. Klar, gibt nur wenig AAA Spiele die die kleine Box aktuell schaffen würde aber spätestens mit der nächsten Generation sollte man auch Spiele mit Controller „Zwang“ aktiv anbieten und bewerben um das volle Potential auszuschöpfen und das Ökosystem zu erweitern.
Hallo bitte bitte bitte lieber auf dem MCBOOK