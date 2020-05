Activity Stats: Einseitiger Gesamtüberblick aller Aktivitäten

Activity Stats ist eine kostenlose iPhone-App, die sich vornehmlich an Apple Watch-Träger richtet, darüber hinaus aber auch von all jenen iPhone-Nutzern eingesetzt werden kann, die ihre Bewegungsdaten (auch von Drittanbieter-Anwendungen) in Apples offizieller Health-App loggen lassen.

Diese liest Activity Stats nach dem Start einmal aus und präsentierte euch alle seit der Erstnutzung der Health-App aufgezeichneten Trainings-, Bewegungs- und Aktivitäts-Daten.

Die App listet alle Werte auf nur einer Seite und besitzt, abgesehen vom Einheiten-Umschalter (Meilen / Kilometer) keine weiteren Bedienelemente. In der aktuellen Version 1.1.0 werden die folgenden Messwerte unterstützt: