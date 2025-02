Ultragünstige VEGER-Powerbank jetzt in fescher „Fashion-Variante“

Die günstigen Stromspender von VEGER irritieren uns nach wie vor. Nach unserer ersten Vorstellung haben wir die 10-Euro-Akkus damals selbst geordert und mussten unsere anfängliche Skepsis schnell über Bord werfen.

Dual-Kabel und gute Verarbeitung

Die kleinen Stromspender sind gut verarbeitet, besitzen eine digitale Kapazitätsanzeige, können Apple Watch und iPhone gleichzeitig laden und verfügen über ein ungewöhnliches Kabel. Dieses kombiniert Apples alten Lightning-Anschluss mit dem modernen USB-C-Standard und lässt sich je nach Bedarf zum Laden von Lightning- oder USB-C-Geräten einsetzen.

Zudem ist der VEGER-Akku in der Lage, 20 Watt Ladeleistung per USB-C-Kabel zu liefern, was alle modernen iPhones in den Schnelllademodus versetzt und diese innerhalb von einer halben Stunde auf 50 Prozent auflädt.

Im Großen und Ganzen bietet die in zwei Kapazitätsvarianten erhältliche Powerbank damit keine wirklich kritikwürdigen Punkte und lässt lediglich die Frage aufkommen, wie vergleichbare Unterwegs-Akkus zum drei- oder gar vierfachen Preis verkauft werden können.

10.000-mAh-Mini-Powerbank mit Kabel

Mit der „10.000-mAh-Mini-Powerbank mit Kabel“ bietet VEGER das gleiche Prinzip nun auch in einer glitzernden Variante, die sich an die hier mitlesenden Paradiesvögel, Mode-Fans und Glitter-Experten richtet.

Auch die mit Strass besetzte Powerbank ist für günstige 11,99 Euro erhältlich, bietet eine Kapazität von 10.000 mAh, eine Ladeleistung von 20 Watt und kommt mit besagtem Doppelkabel, das USB- und Lightning-Verbindungen ermöglicht. Allerdings fehlt hier eine Lademöglichkeit für die Apple Watch.

Wer damit leben kann und das bisherige Modell aufgrund der fehlenden Glitzer-Optik gemieden hat, darf nun zur feschen Fashion-Variante greifen. Auch diese ist wieder in sechs unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich.