Apple Gesundheitsstudie: Forschung für Verkaufsargumente

Apple hat in Zusammenarbeit mit kooperierenden Gesundheitszentren eine neue Gesundheitsstudie gestartet. Die Untersuchung, die über die Research-App verfügbar ist, soll Erkenntnisse darüber liefern, wie Technologien wie das iPhone, die Apple Watch und AirPods auf verschiedene Bereiche der körperlichen und mentalen Gesundheit wirken könnten. Dabei sollen unter anderem Zusammenhänge zwischen psychischer Gesundheit und Herzfrequenz oder zwischen Schlafverhalten und körperlicher Aktivität erforscht werden.

Apple gibt an, dass durch die Nutzung von Geräten, die viele Menschen ohnehin täglich bei sich tragen, umfassendere und langfristigere Daten als in herkömmlichen medizinischen Studien erhoben werden könnten.

Langzeitstudie mit breitem Fokus

Die Studie soll als langfristige Untersuchung laufen und sich nicht auf einen einzelnen Gesundheitsaspekt beschränken. Stattdessen sollen verschiedene Bereiche wie kardiovaskuläre Gesundheit, Stoffwechsel, neurologische Gesundheit, Schlaf, kognitive Fähigkeiten und Hörvermögen betrachtet werden.

Apple ist auf der Suche nach weiteren Verkaufsargumenten für seine Geräte, die langsam so viele Gesundheitsfunktionen vereinen, das man als Anwender fast schon fahrlässig handelt, wenn man diese nicht nutzt.

Bei der Sturzerkennung angefangen, über den SOS-Notruf und die Herzfrequenzmitteilungen der Apple Watch, bis hin zu den Schlafapnöhinweisen – Apple muss die vielfältigen Gesundheitsfunktionen inzwischen nicht mehr bewerben. Betroffene Anwender werben für diese:

Apple verweist darauf, dass die neuen Erkenntnisse zur Entwicklung weiterer Gesundheitsfunktionen für seine Geräte beitragen könnten. Bereits in früheren Forschungsprojekten hatte das Unternehmen Daten von über 350.000 Teilnehmern in den USA gesammelt, etwa in der Apple Women’s Health Study, die sich mit der Menstruationsgesundheit befasst, der Apple Hearing Study, die den Einfluss von Umweltlärm auf das Gehör untersucht, oder der Apple Heart and Movement Study, die Zusammenhänge zwischen Herzgesundheit und Bewegung analysiert.

Teilnahme und Datenschutz

Die Studie steht ab sofort Nutzern in den USA über die Research-App zur Verfügung.

Apple betont, dass die Teilnahme freiwillig ist und Teilnehmer selbst festlegen können, welche Daten sie teilen möchten. Sie können sich zudem jederzeit aus der Studie zurückziehen. Das Unternehmen selbst habe keinen Zugriff auf personenbezogene Informationen wie Kontaktdaten der Teilnehmer.

Die Research-App soll es medizinischen Einrichtungen erleichtern, Studien mit einer größeren und diverseren Teilnehmergruppe durchzuführen. Die gesammelten Daten könnten langfristig dazu beitragen, Gesundheitsveränderungen früher zu erkennen und gezielter darauf zu reagieren.