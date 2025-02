Sound-Probleme bei der Apple Watch? Apple reagiert

Nutzer der Apple Watch Series 10 hatten in den vergangenen Wochen vermehrt darüber berichtet, dass die Lautsprecher ihrer Uhr auffallend leise seien. ifun.de berichtete. Jetzt hat Apple reagiert.

So hat Cupertino nun das neue Support-Dokument #108266 („If the microphone or speaker isn’t working as expected on your Apple Watch“) veröffentlicht, das sich mit Problemen bei der Tonwiedergabe der Apple Watch beschäftigt. Die dort veröffentlichten Anleitungen sollen betroffenen Anwendern helfen, das Problem eigenständig zu beheben.

Laut Apple sei es ratsam, zunächst sicherzustellen, dass sowohl die Apple Watch als auch das gekoppelte iPhone auf dem neuesten Softwarestand sind. Anschließend sollten Nutzer überprüfen, ob sich Schmutz oder Fremdkörper im Lautsprecher oder Mikrofon der Uhr befinden. Apple empfiehlt, die Apple Watch unter lauwarmem Wasser abzuspülen und mit einem fusselfreien Mikrofasertuch zu trocknen – ihr könnt euch denken welches Tuch Apple präferiert. Für die Apple Watch Series 10 sei es zudem möglich, eine weiche Bürste zur Reinigung der Lautsprecheröffnungen zu nutzen.

Mikro (1) und Speaker (2) bei Apple Watch Ultra, Series 4 und neuer

Wasser in den Lautsprecheröffnungen

Ein weiterer möglicher Grund für eine gedämpfte oder verzerrte Tonwiedergabe könnte eingedrungenes Wasser sein. Apple rät dazu, die Uhr mit der Lautsprecherseite nach unten auf ein weiches Tuch zu legen, damit verbliebene Feuchtigkeit verdunsten kann. Das Aufladen der Uhr über Nacht könnte den Prozess beschleunigen.

Sollte die Lautstärke trotz Reinigung und Trocknung weiterhin zu niedrig sein, empfiehlt Apple einen Neustart der Apple Watch. Falls auch dies nicht hilft, könne das erneute Koppeln mit dem iPhone eine Lösung darstellen.



Apple Watch Series 2 and Series 3 (Links) und Series 3 LTE (rechts)

Systemeinstellungen als mögliche Fehlerquelle

Apple weist darauf hin, dass sich die Lautstärkeprobleme auch durch bestimmte Einstellungen erklären lassen könnten. Nutzer sollten überprüfen, ob der Stummmodus oder die „Nicht stören“-Funktion aktiviert ist. Zudem lässt sich die Lautstärke in den Toneinstellungen der Uhr anpassen.

Falls keine der vorgeschlagenen Maßnahmen das Problem behebt, rät das Support-Dokument dazu, sich direkt an den Apple Support zu wenden.