Apple Wallet aufgefächert: Apple Pay, Apple Card, Apple Cash und Transit

Apple ist dazu übergegangen die bislang auch auf der offiziellen Funktionsübersicht unter dem Stichwort „Apple Pay“ zusammengefassten iPhone-Funktionen nun unter dem Oberbegriff „Apple Wallet“ zu listen und trägt dabei der zunehmenden Nutzung der digitalen iPhone-Börse Rechnung.

Diese kann inzwischen nicht mehr nur ein digitales Abbild der Kreditkarten aufnehmen und diese per Apple Pay für kontaktlose Zahlungen nutzen, sondern auch Führerschein, Hotelschlüssel, Konzertkarten, Geld von Freunden und ÖPNV-Tickets aufnehmen. Apple unterscheidet aktuell zwischen vier offiziellen Apple-Wallet-Funktionen: Apple Pay, Apple Card, Apple Cash und Transit.

Apple Wallet: Apple Pay

Die am weitesten verbreitete Funktion ist inzwischen die Bezahlfunktion Apple Pay, die Apple mittlerweile in 70 Ländern und Verwaltungsregionen weltweit anbietet. In Deutschland wird Apple Pay inzwischen von 66 Banken und Neobanken angeboten. Hierzulande fehlen von den namhaften Kreditinstituten eigentlich nur die Postbank und die Santander Bank.

Apple Wallet: Apple Card

Die Apple-Kreditkarte Apple Card wird auch 30 Monate nach ihrer Einführung weiterhin nur in den Vereinigten Staaten angeboten. Mit der Apple Card gibt es Cashback auf Hardware-Käufe bei Apple sowie Familienkredite und eine übersichtliche Transaktionshistorie.

Apple Wallet: Apple Cash

Der Kleingeld-Transfer unter Freunden ist ebenfalls nur für Kunden in den USA verfügbar und gestattet das Transferieren von Kleinbeträgen per Nachrichten-App. Diese sind als Guthaben auf den eigenen Geräten verfügbar, lassen sich aber auch wieder auf das eigene Konto zurückbuchen.

Apple Wallet: Transit

Die Kartenzahlung von ÖPNV-Tickets über Apple Pay hat es bereits nach China, England, Japan, Schweden, Finnland, Australien und in mehrere US-Großstädte wie Los Angeles, Chicago, New York City und Washington geschafft. In Deutschland ist das iPhone-Ticket noch nicht angekommen.

Seit dem vergangenen September akzeptieren erste US-Bundesstaaten zudem Personaldokumente im Apple Wallet.