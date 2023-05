UGREEN PowerRoam 1200 zum bisherigen Bestpreis erhältlich

Als Sonderfunktionen sind bei den PowerRoam-Geräten von UGREEN die integrierte USV-Funktion und die App-Anbindung zu erwähnen. So reicht die Powerstation, wenn sie vollständig geladen und mit einer Steckdose verbunden ist, den Strom an angeschlossene 230-Volt-Geräte lediglich durch und wechselt bei Stromausfall innerhalb von weniger als 20 ms in den Akku-Betrieb, sodass eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist.

Aufladen kann man die UGREEN PowerRoam 1200 sowohl an einer Netzsteckdose als auch mithilfe von über XT60 verbundenen Solarpanels oder am „Zigarettenanzünder“ im Auto.

UGREEN bietet seine PowerRoam 1200 zum bisherigen Bestpreis an. Die Powerstation ist vorübergehend für nur 849,99 Euro zu haben, wenn man den 350-Euro-Coupon auf der Produktseite aktiviert. Obendrauf bekommt man noch eine passende Tragetasche im Wert von 60 Euro geschenkt, sofern man beides gemeinsam in den Einkaufskorb legt.

