WhatsApp-Chatsperre schützt einzelne Chats vor neugierigen Blicken

Mit der neu verfügbaren Funktion „Chatsperre“ kann man in der Messenger-App WhatsApp die Inhalte ausgewählter Chats zusätzlich absichern. Die gesperrten Chats werden in einen separaten Ordner gepackt, der sich nur mithilfe der Gesichtserkennung Face-ID oder dem Fingerabdrucksensor öffnen lässt.

Mit der Chatsperre verbunden werden auch die Hinweise zu neuen Nachrichten in den betreffenden Chats „neutralisiert“. In den Mitteilungen diesbezüglich werden sowohl der Name des Absenders als auch der Inhalt automatisch ausgeblendet und stattdessen nur neutrale Hinweise im Stil von „WhatsApp: 1 neue Nachricht“ angezeigt.

Als „stilles Update“ bereitgestellt

WhatsApp stellt die neue Funktion als „stilles Update“ für die bereits seit vergangener Woche verfügbare Version 23.9.77 der Messenger-App bereit. Die Funktion sollte auf euren Geräten bereits verfügbar sein oder spätestens innerhalb der nächsten Tage bereitstehen.

Die Chatsperre zeigt sich als neue Option innerhalb der jeweiligen Chat-Einstellungen – also wenn ihr auf den Namen des Gesprächspartners oder einer Gruppe tippt. Die Funktion lässt sich auch für stummgeschaltete Chats aktivieren. Gesperrte Chats erscheinen dann in einem separaten Verzeichnis über der regulären Chat-Liste, auf dessen Inhalt man nur nach authentifizierung per Touch-ID oder Face-ID zugreifen kann. Für die Gesprächspartner ist nicht sichtbar, ob man die Funktion für den jeweiligen Chat aktiviert hat, oder nicht.

Chatsperre ist gerätebezogen

Wenn man WhatsApp auf mehreren Geräten verwendet, gilt es zu beachten, dass die Chatsperre nicht über alle Geräte hinweg synchronisiert wird, sondern nur auf dem Gerät aktiv ist, auf dem man sie angeschaltet hat. WhatsApp weist darüber hinaus darauf hin, dass sich die Funktion ausschließlich auf Chats bezieht, und Anrufe über WhatsApp nicht betroffen sind.

Die WhatsApp-Chatsperre lässt sich auf die gleiche Weise wieder abstellen, wie man sie aktiviert hat. Hierzu ruft man nach der Authentifizierung einfach wieder die entsprechende Einstellung in den jeweiligen Chat-Informationen auf.