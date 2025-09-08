Testfahrten in München ab 2026
Uber will seine Robotaxis auch in Deutschland anbieten
Der Fahrdienstanbieter Uber und das auf Mobilitätslösungen spezialisierte Softwareunternehmen Momenta wollen in Deutschland selbstfahrende Taxis anbieten. Die beiden Unternehmen haben angekündigt, dass sie ab 2026 in München Testfahrten mit sogenannten Level-4-Fahrzeugen durchführen wollen. Diese Fahrzeuge sollen in der Lage sein, den Verkehr weitgehend selbstständig zu bewältigen, ohne dass der Fahrer dauerhaft eingreifen muss.
München soll nach Angaben der Unternehmen der erste Standort für die Tests in Europa sein. Andere Städte könnten folgen. Die Wahl sei auf die bayerische Landeshauptstadt gefallen, da diese über ein starkes Automobilumfeld und eine lange Ingenieurstradition verfüge und günstige Voraussetzungen für den Praxistest biete. Die ersten Testfahrten sind für das kommende Jahr geplant.
Momenta arbeitet bereits mit BMW und Mercedes
Momenta entwickelt Systeme für automatisiertes Fahren, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz arbeiten. Das Unternehmen verfolgt dabei eine zweigleisige Strategie: Einerseits vertreibt es Fahrassistenzsysteme über Partnerschaften mit Herstellern wie Mercedes-Benz und BMW, die Momenta zufolge bereits in Hunderttausenden Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Andererseits treibt es die Entwicklung von Robotaxis voran. In Shanghai betreibt Momenta einen solchen Dienst, der dem Unternehmen zufolge noch in diesem Jahr auch ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sein solle.
Momenta-Integration in die Uber-Plattform
Die Kooperation mit Uber sieht einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen zufolge vor, die Technik von Momenta in Ubers globale Plattform einzubinden. Damit wolle man langfristig einen Rahmen schaffen, um automatisierte Fahrdienste über die USA und China hinaus auch in Europa und anderen Regionen verfügbar zu machen. Mit seinen klassischen Fahrdienstleistungen ist Uber derzeit in mehr als 10.000 Städten in 71 Ländern aktiv. In Deutschland ist der App-basierte Fahrtenvermittlungsservice des Unternehmens in rund 50 Städten verfügbar.
Zum Glück ist die Regulierung in Deutschland und Europa (hoffentlich) deutlich strenger als in den USA.
Genau. Noch mehr Regeln. Am besten soviele dass es sich nicht mehr lohnt. Mal versucht ne Firma zu gründen in schland? Ich hab mein startup am Ende offiziell in den usa gegründet, weil es hier vor lauter Regeln nicht voran geht.
Und jedem 3 Käse hoch der mir hier nun einen erzählen will, erstmal aus der pupertät kommen, dann machen.
Lerne du erst mal, ‚Pubertät‘ zu schreiben.
Siehst du. Genau das mein ich.
Es ist schon besser dass eben nicht jeder drei käse hoch hier ein unternehmen gründen kann. Als Unternehmer hast du einfach mehr Verantwortung als nur für dich alleine.
Statt so etwas zu ‚meinen‘, lerne es halt.
Wird auch Zeit in dem veralteten Deutschland. Wir hängen Jahrzehnte hinterher,
Jahrtausendemillionen!
Warum? Die Faxbestellung für so ein Taxi wird bestimmt funktionieren.
Software… not made in Germany because we have nothing gelernt.
Aber hoffen wir einfach, dass immer mehr der große Unternehmen und solche Kooperationen die EU in die richtige Richtung bewegen, auch mal mutig zu sein und diese Innovationen zu erproben bzw. erstmal zuzulassen!
Genau, und wenn es dann die ersten Toten gibt, kann man immer noch weitersehen…
stimmt… weil es heutzutage ja keine Verkehrstoten gibt
Wie sehen deine Quellen dazu aus?
Bzw besser ein Vergleich mit den Zahlen nichtautonomer Verkehrstoter ;)
Wenn man so denkt, ist jegliche Form des Reisens ein Risiko, was man nicht eingehen kann!
Bleiben wir in unserer Höhe und igeln uns ein!
Bei den Fahrern hier in Berlin wäre das ein Segen – eventuell halten sie die automatisierten Fahrzeuge an Verkehrsregeln und vor allen Dingen an die Geschwindigkeit.
Endlich. Dann keine ewigen Wartezeiten mehr und zuverlässige Verfügbarkeiten ohne spontane Absagen, weil Fahrten zu kurz sind. Zukunftsaussicht könnte ja sogar sein, Liegesessel zu bekommen oder ne kleine Bar. Partybus
Ich glaube, in Berlin schon Vorboten dafür (in Form von Fahrzeugen mit speziellen Dachaufbauten) gesehen zu haben.
Eigentlich unterhalte ich mich immer gerne mit Uber-Fahrern.