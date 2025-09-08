Uber will seine Robotaxis auch in Deutschland anbieten

Der Fahrdienstanbieter Uber und das auf Mobilitätslösungen spezialisierte Softwareunternehmen Momenta wollen in Deutschland selbstfahrende Taxis anbieten. Die beiden Unternehmen haben angekündigt, dass sie ab 2026 in München Testfahrten mit sogenannten Level-4-Fahrzeugen durchführen wollen. Diese Fahrzeuge sollen in der Lage sein, den Verkehr weitgehend selbstständig zu bewältigen, ohne dass der Fahrer dauerhaft eingreifen muss.

München soll nach Angaben der Unternehmen der erste Standort für die Tests in Europa sein. Andere Städte könnten folgen. Die Wahl sei auf die bayerische Landeshauptstadt gefallen, da diese über ein starkes Automobilumfeld und eine lange Ingenieurstradition verfüge und günstige Voraussetzungen für den Praxistest biete. Die ersten Testfahrten sind für das kommende Jahr geplant.

Momenta arbeitet bereits mit BMW und Mercedes

Momenta entwickelt Systeme für automatisiertes Fahren, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz arbeiten. Das Unternehmen verfolgt dabei eine zweigleisige Strategie: Einerseits vertreibt es Fahrassistenzsysteme über Partnerschaften mit Herstellern wie Mercedes-Benz und BMW, die Momenta zufolge bereits in Hunderttausenden Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Andererseits treibt es die Entwicklung von Robotaxis voran. In Shanghai betreibt Momenta einen solchen Dienst, der dem Unternehmen zufolge noch in diesem Jahr auch ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sein solle.

Momenta-Integration in die Uber-Plattform

Die Kooperation mit Uber sieht einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen zufolge vor, die Technik von Momenta in Ubers globale Plattform einzubinden. Damit wolle man langfristig einen Rahmen schaffen, um automatisierte Fahrdienste über die USA und China hinaus auch in Europa und anderen Regionen verfügbar zu machen. Mit seinen klassischen Fahrdienstleistungen ist Uber derzeit in mehr als 10.000 Städten in 71 Ländern aktiv. In Deutschland ist der App-basierte Fahrtenvermittlungsservice des Unternehmens in rund 50 Städten verfügbar.