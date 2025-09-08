iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 018 Artikel

"zunehmend prekäre Arbeitsbedingungen"

Lieferando-App unter Druck: Zunehmende Kritik an Arbeitsbedingungen
Artikel auf Mastodon teilen.
49 Kommentare 49

Für Anwender sieht die Lieferando-App unverändert aus. Essen wird ausgewählt, bezahlt und an die Haustür geliefert. Doch hinter der digitalen Oberfläche verändert sich das Unternehmen grundlegend.

Lieferando Berlin

In Österreich wurden sämtliche fest angestellten Fahrerinnen und Fahrer entlassen, in Deutschland sollen rund 2000 Stellen wegfallen. Ein Teil der Aufträge wird nun über Subunternehmen abgewickelt, die schon in mehreren Berliner Bezirken präsent sind. Ziel ist es, flexibler zu werden und den Betrieb stärker auf eine Mischung aus Angestellten, Subunternehmen und Selbstständigen auszurichten.

Kritik aus Belegschaft und Forschung

Während die App als Schnittstelle zum Kunden weiter reibungslos funktioniert, befürchten Betriebsräte und Gewerkschaften den Abbau von Mitbestimmungsrechten. Das Lieferando Workers Collective warnt davor, dass in wenigen Jahren kaum noch fest angestellte Kuriere übrigbleiben könnten.

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten berichtet von fehlerhaften Lohnabrechnungen und zunehmendem Druck auf die Beschäftigten. Hintergrund sind sinkende Bestellzahlen nach der Pandemie und der wachsende Druck durch Investoren. Eine Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung zeigt zudem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in der gesamten Branche.

Subunternehmen im Fokus

Besonders kritisch wird die Rolle des Subunternehmens Fleetlery gesehen. Eine aktuelle Kontraste-Reportage dokumentierte Bargeldauszahlungen ohne Belege, Anweisungen über private Chatgruppen und fehlende Arbeitsverträge.

Fahrer berichteten, sie hätten keinen festen Stundenlohn erhalten, sondern seien ausschließlich pro Lieferung bezahlt worden. Lieferando betont, man arbeite nur mit ausgewählten Partnern, die Sozialversicherungspflichten erfüllten. Gewerkschaften hoffen nun auf eine neue EU-Richtlinie, die ab 2026 greifen soll und strengere Regeln für Direktanstellungen vorsieht.
08. Sep. 2025 um 12:59 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    49 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Abschaffen… gibt genug andere Arbeitgeber. Dazu käme das Menschen sich gesünder ernähren und die Krankenkassen Beiträge sinken

    Antworten Melden

    • Also dass die Krankenkassenbeiträge sinken (könnten), das glaubst du doch selbst nicht, oder? Wir versorgen zuviele die nie KK-Beiträge gezahlt haben. Eine zeitlang hatte ich auch über Lieferando bestellt. Als dann mein Pizzaladen selbst ne App brachte und Rabatt anbot, bestelle ich seit dem nicht mehr bei Lieferando. Denn jeder Betrieb gibt 30% der Erlöse an Lieferando ab.

      Antworten Melden

      • Ja das mit den 30% ist schon eine ziemliche Frechheit.
        Dazu noch die Arbeitsbedingungen.
        Unsere KK leiden aber auch unter der zunehmenden Überalterung in der Gesellschaft. Und das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer werden, bis die Pyramide wieder besser aussieht.

    • Wow, du musst es ja wissen. Als ob alle Menschen, die ab und an mal bestellen ungesund sind. Vielleicht mal über den Tellerrand hinaus schauen und akzeptieren, dass man nicht immer jeden Tag kochen kann/will.

      Antworten Melden
    • Meerschweinchen

      Was genau abschaffen? Sämtliche Lieferfristen?
      Ich bin eher für bessere Regulierung (und Umsetzung dieser). So schwer kann das eigentlich nicht sein, wenn der Wille in der Politik da wäre.

      Antworten Melden

    • Genau! Alles abschaffen, was nicht in dein Weltbild passt!!

      Aber glaubst du wirklich, dass Krankenkassenbeiträge jemals sinken werden??
      Selbst wenn wir alle kerngesund leben und die Krankenhäuser leer sind…. – Das Geld wird trotzdem versickern…

      Antworten Melden
    • Peter von Frosta

      Warum soll mein Job abgesetzt werden? Ich glaube hier wird alles in einem Topf geworfen… nur weil ein Restaurant auch Bestellungen über Lieferando annimmt und diese ausliefert ist der Laden bzw. die Arbeitsbedingungen nicht gleich Scheiße. Ich arbeite gerne in diesem Job und will mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Natürlich verdiene ich nur Mindestlohn + Trinkgeld aber die Arbeitsbedingungen passen (zu mindestens in dem Betrieb wo ich arbeite) und es macht Spaß

      Antworten Melden

    • Warum bitte ist ausgeliefertes Essen ungesund?!? Was ist das für ein Unsinn?!? Ich habe eben ein sehr gutes indisches Gericht bestellt – hervorragend!

      Antworten Melden

  • CEO dieser mitarbeiterfreundlichen Firma ist übrigens der Bruder unserer Talkshow Queen Langstreckenluisa Neubauer

    Antworten Melden

    • Was hat das jetzt mit Luisa Neubauer zu tun?! Aber ich weis schon: die AfD wird alles regeln, gell?! Das merkst du dann wenn all deine Arbeitnehmerrechte abgebaut sind

      Antworten Melden

      • Zumal die AFD eine Million mehr Leichen im Keller hat. Der Sprech von den da oben ist total von den Rechtsextremen.

      • Einerseits den Hinweis als unsinnig deklarieren, aber selber noch einen deutlich unsinnigeren Hinweis auf die AfD bringen. Finde Dich damit ab, dass nicht alle Deiner Meinung sind.

      • Finde dich doch damit selbst ab das wenn jemand eine Meinung hat auch kritisiert werden darf. Besonders wenn Rechtsextrem Sprech dabei ist.

      • Schöne neue Welt in dem ein Hinweis auf einen Bezug zu einer Aktivistin (ohne Diffamierung, Verleumdung, oder dergleichen) direkt dazu führt den Ersteller des Kommentars hinunterzuziehen, einen Bezug zur AFD zu erfinden, den Kommentator in die rechtsextremistische Ecke abzudrängen und mit allen Mitteln loszuschießen.
        Ihr tut mir Leid.

      • @boeser enkel
        Es geht in dem Artikel um Lieferando, die Arbeitsbedingungen und die App. Wir müssen Dir nicht „leid tun“ (und tun es auch gar nicht), wenn wir darauf hinweisen, dass ein Whataboutism zu einer Umweltaktivistin hier am Thema vorbei geht. Dass beim Angriff auf Luisa Neubauer verbal alle Klischees von rechtsaußen bedient werden, auch von Dir in Deiner Opferpose, spricht für sich.

        Und zu Lieferando: Ich bestelle lieber direkt in den Restaurants in meinem Kiez und hole dann alles ab. Ein kurzer Spaziergang ist mir das immer wert. Und beim Restaurant bleibt mehr hängen.

      • Opfer Täter Umkehr. Wer fing denn an zu Spalten und zu hetzen?

      • Naja, die Neubauer setzt sich für eine bessere Welt ein. Vielleicht sollte sie da mal ihren eigenen Bruder deutlicher kritisieren.

    • Der ist doch nur der Geschäftsführer der Deutschen Tochter. Der CEO von dem Laden ist ein Niederländer.

      Antworten Melden

  • Schon längst gelöscht! Wer seine Beschäftigten schäbig behandelt, bekommt von mir keinen Cent!

    Antworten Melden

  • Die App ist super, um zu schauen, was einzelne Restaurants im Angebot haben. Bestellen kann man dann direkt beim Restaurant.

    Antworten Melden

  • In 3-4 Jahren werden die Lieferungen von Robotern ausgeliefert. Wir brauchen keine Jobs mehr am unteren Rand, ist leider die Entwicklung unserer Gesellschaft, ob man es will oder nicht. Auch der Beruf des Taxifahrers ist kurz vorm Aus… ist einfach so

    Antworten Melden

    • Es ist nicht „leider die Entwicklung“, sondern schlicht das Ziel. Und am ende des Ziels sollte gar niemand mehr arbeiten müssen.

      Antworten Melden

      • Herrlich! Das wird ein Leben!
        Womit zahl ich dann nur den Lieferando-Roboter????

      • @Campis70

        Du und Ich werden dies vermutlich nicht mehr erleben, wenn das Ziel überhaupt erreicht wird. Aber spätestens dann wird man unsere komplette Marktwirtschaft überdenken müssen.

        Bis dahin wird es Abstufungen geben mit z.b. einem bedingungslosen Grundeinkommen.

  • Die haben mir vorgestern 3 Pizzen geliefert, die hochkant (wie Bücher im Regal) in der Liefertasche standen. Das hatte ich auch noch nicht erlebt. Die ganzen Beläge waren komplett runtergerutscht und eine einzige Masse in der Ecke des Pizzakartons.

    Antworten Melden

  • Die Wirtschaft jammert ständig über einen in ihren Augen erforderlichen Bürokratieabbau, den kann es aber so lange nicht geben, bis auch den letzten Gewinnmaximierenden das Handwerk gelegt wurde.
    Denen fehlt jegliche Achtung vor der Würde jedes einzelnen Menschen, Hauptsache die von den Investoren gewünschte Dividende stimmt und natürlich auch die eigene Erfolgsbeteiligung zum üppigen Geschäftsführergehalt.

    Antworten Melden

  • In meiner Gegend gibt es gar keine Lieferando-Fahrer, sonder da hat halt jeder Betrieb seine eigenen?! Wusst gar nicht dass das woandern nicht so ist…

    Antworten Melden

    • Ist glaube ich eher in den Großstädten so. Bei uns in der Kleinstadt hört Lieferando bei der Bestellvermittlung auf und um den Rest haben sich die Lokale selber zu kümmern. Hier kriegen es dann aber auch leider die Lokalbetreiber in 2025 immer noch nicht selber hin eine Website mit Zahlungsmöglichkeiten anzubieten, sind aber die ersten die sich über Lieferando beschweren.

      Antworten Melden

  • Meine Frau fährt für Lieferando seit mehreren Jahren Nebenberuflich Essen aus. Bezahlung ist Mindestlohn. Dafür musst du nichts können oder wissen. Bezahlt wird entweder 15ct pro km für Fahrradfahrer oder 35ct pro km für Autofahrer.

    Ich verstehe diesen Hate nicht. Der kommt immer nur von den Leuten die damit nichts zu tun haben. Meine Frau müsste ja ausgebeutet ohne Ende sein, ist sie aber nicht weil es so easy ist ein paar Euro dazuzuverdienen.

    Weiterhin hat sie oft die Sonntagsschicht von 8 bis 12 und hat die ersten 2h überhaupt nichts zu tun …

    RAGE

    Antworten Melden

  • Sorry… aber jeder weiss vorher was auf ihn zukommt. Die Fahrer bekommen mindestens Mindestlohn plus Trinkgeld. Brauchen keinerlei Ausbildung und müssen nicht einmal Deutsch sprechen. Ich bestelle oft mit Lieferando und gebe übrigens mindestens 3€ Trinkgeld.

    Antworten Melden

  • Vor einer Ewigkeit gelöscht. Zu teuer (Mindesbestellwert 50 EUR WTF!) und es gibt zu wenig vegane Angebote bei uns in Hagen. Wir kochen allgemein wieder viel mehr selbst und zweimal die Woche gibt’s HelloFresh, der Abwechslung wegen – hat alles so seine Vorteile.

    Antworten Melden

  • Bei uns gibt’s keine eigenen Lieferando Fahrer. Wenn ich dort essen bestelle, dann liefert immer das Restaurant selbst aus. Es gibt also keine Lieferando Autos oder dedizierte Lieferando Mitarbeiter. Quasi ist es so, als würde man einfach beim Imbiss essen bestellen – nur halt über Lieferando. Ist in Großstädten aber sicher anders

    Antworten Melden

  • Selbst der ehemalige afghanische Kommunikationsminister hat bei Lieferando in Leipzig gekündigt. ;-)
    Dennoch ziehe ich alle Hüte vor ihm!

    Antworten Melden

  • Tut mir leid aber zum Arbeiten ohne Arbeitsverträge gehören immer Zwei.

    Antworten Melden

  • Wartet bis die Regierung das Sozialsystem zerschossen hat und immer mehr Arbeitnehmer und Rentner auf jede Art von Einkommen angewiesen sind……dann werden auch bei uns Lebensmittel an der Kasse in Tüten gepackt, Autos betankt und Mülltonnen an die Straße gestellt. Alles hochmodern von „Selbstständigen“ und SubSubunternehmen erledigt.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42018 Artikel in den vergangenen 6583 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven