Twitter zeigt demnächst nur noch bezahlte Verifizierungs-Häkchen an

Indirekt mit der Einführung von Twitter Blue verbunden, steht nicht bezahlenden Nutzern von Twitter nun auch die Möglichkeit der 2-Faktor-Authentifizierung per SMS nicht mehr zur Verfügung. Als Hintergrund wurden die dadurch verursachten teils immensen Kosten angeführt, die zum Teil auch durch Betrügereien kleinerer Telefongesellschaften entstanden sind. Die im Zusammenhang mit dem SMS-Versand anfallenden Kosten werden Twitter in Rechnung gestellt.

Wer sich auf Twitter bisher mit einem blauen Bestätigungs-Häkchen schmücken konnte, muss künftig zwingend dafür bezahlen. Vom 1. April an werden die blauen Haken bei in der Vergangenheit bestätigten Twitter-Konten entfernt und in Zukunft nur noch angezeigt, wenn der betreffende Nutzer monatlich 11 Euro für ein Twitter-Blue-Abonnement bezahlt.

