Neue AirPods Max als Begleitung für Apple Music Classical?

Gemeinsam mit dem für Dienstag angekündigten Start von Apple Music Classical dürfen wir vielleicht auch die zweite Generation der AirPods Max erwarten. In der zuletzt von Apple freigegebenen Vorabversion von iOS 16.4 finden sich zumindest Hinweise, die dergleichen nahelegen.

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968

— Aaron (@aaronp613) March 21, 2023