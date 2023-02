Twitter Blue: Premium-Abo jetzt auch in Deutschland verfügbar

Twitter Blue steht aktuell noch nicht für alle Nutzer in Deutschland zur Verfügung. Die Option wird schrittweise freigeschaltet und taucht dann in den jeweiligen Profileinstellungen auf.

Darüber hinaus erhalten Abonnenten von Twitter Blue unter anderem die Möglichkeit, abgesetzte Tweets über einen Zeitraum von 30 Minuten hinweg zu bearbeiten oder Tweets ohne Begrenzung in Lesezeichenordnern zu sortieren. Twitter-Blue-Abonnenten können zudem in der App-Ansicht zwischen verschiedenen Themen wählen, und zusätzlich zum Erscheinungsbild teils auch Navigationselemente editieren und nach eigenem Geschmack sortieren. Komplett frei von der auf Twitter angezeigten Werbung kann man sich allerdings auch mit Twitter Blue nicht kaufen. Twitter verspricht lediglich, hier nur die Hälfte der sonst üblichen Anzeigen einzublenden.

Ob oder wann er Twitter Blue braucht, wird jeder Nutzer für sich entscheiden. Das Abonnement ist optional und richtet sich mit verschiedenen Zusatzfunktionen besonders an sehr aktive oder „offizielle“ Konten. Allem voran erhält man damit verbunden auch das sogenannte „blaue Häkchen“, an dem man ein verifiziertes Konto erkennt. Für den Abschluss von Twitter Blue muss ein Nutzer seine hinterlegte Telefonnummer bestätigen. Zudem gilt für neu angelegte Twitter-Konten eine Wartezeit von 90 Tagen, bevor sie Twitter Blue und damit das „Offiziell-Häkchen“ kaufen können.

