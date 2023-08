Twitter: Neue „Sensitivity Settings“ sollen Werbekunden zurückholen

Das Kurznachrichten-Portal Twitter, das sich selbst seit einigen Wochen nur noch als x.com bezeichnet, versucht das verloren gegangene Vertrauen seiner Werbekunden mit neuen Einstellungen zurückzugewinnen, die werbenden Unternehmen und Agenturen eine bessere Kontrolle über die Ausspielung von Anzeigen ermöglichen sollen.

X remains committed to brand safety and we continue to build more controls for advertisers.

Today, we're thrilled to announce our extended partnership with @integralads to provide additional pre-bid brand safety & suitability solutions to help advertisers achieve their unique…

— Business (@XBusiness) August 8, 2023