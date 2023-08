bigFM-App mit bigGPT: Erster KI-Radiosender ist auf Sendung

Dafür sorgen, dass der Sender nicht völligen Stuss verbreitet, soll ein bei bigFM erarbeitetes 4-Augen-Prinzip: Zwar kommen alle Sendeinhalte ausschließlich von der KI, in das Live-Programm werden diese jedoch nur aufgenommen, wenn diese von menschlichen Moderatoren zuvor auf Richtigkeit geprüft wurden. Dies sorgt dafür, dass die Sendungen im Pilotbetrieb nicht in Echtzeit laufen, sondern bereits vor der Ausstrahlung erstellt wurden.

So werden auf dem neuen Web-Streaming-Kanal ausschließlich Songs aus den Top-40 beliebter Online-Portale gespielt. Dabei werden die meistgestreamten Tracks auf dem Kurzvideo-Dienst TikTok ausgewertet, und mit den 40 beliebtesten Tracks auf Spotify und den nachgefragtesten Musikvideos auf YouTube kombiniert. Hinzu kommen die gerade populären Lieder auf Shazam und weitere Quellen, die dann von der bigGPT-KI zusammengestellt und mit selbst bestimmter Reihenfolge in das Programm aufgenommen werden.

