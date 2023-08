Galaxy Z Flip5: Nach 400.000 Klappvorgängen ist Schluss

Dabei haben es die YouTuber ausdrücklich nicht darauf abgesehen ihren Dauertest unter Laborbedingungen durchzuführen, so wie dies in Samsungs Werbevideos der Fall ist, sondern haben das Gerät auch unter Wasser, unter Einwirkung von Schmutz und bei stark schwankenden Temperaturen belastet.

Insert

You are going to send email to