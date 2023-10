Twitter-Nachfolger X ermöglicht jetzt Sprach- und Videoanrufe

X (ehemals Twitter) bietet seinen Nutzern jetzt auch die Möglichkeit an, mithilfe von Audio- und Videoanrufen zu kommunizieren. Die neue Funktion wurde im Anschluss an die diese Woche veröffentlichte Version 10.12 der X-App für iOS freigeschaltet und sollte sich zeitnah bei allen Nutzern zeigen.

Beim Öffnen der App macht euch ein entsprechender Hinweis auf die Verfügbarkeit der Audio- und Videoanrufe aufmerksam. X spricht darin auch die Empfehlung aus, in den Einstellungen der App festzulegen, ob und von wem man sich auf diese Weise kontaktieren lassen will. Dazu ein kleiner Hinweis: möglicherweise werden euch die zugehörigen Optionen nicht beim ersten Aufruf des entsprechenden Einstellungsmenüs angezeigt. Ein kompletter Neustart der App kann in solch einem Fall Wunder wirken.

Das oben abgebildete Einstellungsfenster erreicht ihr, wenn ihr in der X-Anwendung zunächst oben links auf euer Profilbild tippt und im unteren Bereich des daraufhin eingeschobenen Menüs den Punkt „Einstellungen und Support“ und anschließend „Einstellungen und Datenschutz“ auswählt. Jetzt müsst ihr nochmal ein ähnlich benanntes Menü weiterspringen, der Punkt „Direktnachrichten“ findet sich nämlich im Bereich „Einstellungen und Sicherheit“.

Audio- und Videoanrufe bei X konfigurieren

Zunächst einmal habt ihr die Möglichkeit grundsätzlich festzulegen, ob ihr die Funktion für Audio- und Videoanrufe in der App des Twitter-Nachfolgers aktivieren wollt. Falls ja, halten wir es in jedem Fall für ratsam, den Kreis jener Personen einzuschränken, denen man Audio- und Videoanrufe erlaubt.

In Frage kommen zunächst die Optionen „Leute aus deinem Adressbuch“ oder „Leute, denen du folgst“. Wenn man allen verifizierten Twitter-Nutzern diese Möglichkeit gibt, ist man vor Spam-Nachrichten auf diesem Weg vermutlich nicht mehr geschützt. Wie sich gezeigt hat, lassen sich die von X für eine Verifizierung festgelegten Vorgaben einfach unterlaufen, in erster Linie bedeutet der blaue Haken wohl nur, dass dieser Account ein Premium-Abonnement abgeschlossen hat.