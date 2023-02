Twitter kostenpflichtig: Viele Apple-Bots werden verschwinden

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat heute angekündigt, den Zugriff auf die bislang kostenlos angebotenen Entwickler-Schnittstellen zum 9. Februar, also in genau einer Woche, abschalten zu wollen. Nach den Anbietern von Twitter-Clients geht es damit nun auch den Betreibern von Twitter-Konten an den Kragen.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵 — Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023

Bot-Betreiber sollen zahlen müssen

Ab nächsten Donnerstag werden Anbieter von Diensten und Bots, die die Twitter-Schnittstellen bislang zum automatisierten Absenden neuer Tweets einsetzen, für deren fortwährende Nutzung zur Kasse gebeten.

Eine Entscheidung, die mit signifikanten Auswirkungen auf die Apple-Community einhergehen dürfte. So nutzen zahlreiche Infodienste die kostenlosen Twitter-Schnittstellen bislang, um automatisierte Meldungen aus dem Apple-Universum zu verbreiten.

Der Account @iOSReleases informiert zeitnah über die Verfügbarkeit neuer iOS-Versionen und Beta-Downloads, bei @iSWUpdates wurde man über die Bereitstellung neuer Firmware-Versionen für Apples AirPods auf dem Laufenden gehalten, der Twitter-Bot @supportdiffs informiert automatisiert über Änderungen in den Texten der Hilfe-Datenbank Cupertinos und so weiter und so fort.

Erste Anbieter verabschieden sich

Erste Kontenbetreiber haben nun angekündigt, für die weitere Bereitstellung ihrer kostenlosen Dienstleistungen nicht zahlen zu wollen und diese mit Einführung der kostenpflichtigen Entwickler-Schnittstellen Twitters in der kommenden Woche abzuschalten.

Twitter is removing free access to its API starting February 9th. This Twitter account will no longer function. I will not be paying to continue operating this account. — IPSW Downloads (@iOSReleases@mas.to) (@iOSReleases) February 2, 2023

Zwar hat Twitter bislang noch keine Preise für den Zugang zu den kostenpflichtigen Entwickler-Schnittstellen kommuniziert, für viele der Betroffenen scheint es sich hier jedoch um eine Grundsatz-Entscheidung zu handeln.

Am Ergebnis ändert dies nichts: In der kommenden Woche werden wir uns von vielen Apple-spezifischen Diensten und Bots verabschieden müssen. Ob diese dann in bekannter oder ähnlicher Form auf der Twitter-Alternative Mastodon eine neue Heimat finden werden bleibt abzuwarten.