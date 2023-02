Neuer Meilenstein: Apple zählt 2 Milliarden aktive Geräte

In Märkten wie Indien und Mexiko habe man zudem neue Rekordzahlen erreicht, was die Umsteiger unter bisherigen Android-Nutzern angeht, die sich neu für den Wechsel zum iPhone entschieden hätten.

Im Jahresvergleich hatte die Anzahl der aktiv genutzten Geräte prozentual ein zweistelligen Wachstum und erreichte nicht nur in jedem geografischen Segment einen neuen Rekord sondern auch in jeder wichtigen Produktkategorie.

Zwar schlüsselt Apple die Zusammensetzung der Geräte nicht auf, führt die große Zahl der eingesetzten iPhone-Modelle aber auch in der Kommunikation zur AirTags und dem „Wo ist?“-Netzwerk an. Helfen die zahlreichen iPhones doch dabei, dass verlorene Objekte schnell wieder geortet werden können.

Hier werden die Gründe für gute und die Ursachen für schlechte Quartalsergebnisse genannt, sowie hin und wieder interessante Zahlen zum Unternehmen verkündet. So auch wieder im Anschluss an die gestrige Quartalszahlen-Bekanntgabe.

Der so genante „Conference Call“ bei dem sich Apples Chefetage, stets im Anschluss an die Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen, den Fragen eingeladener Marktbeobachter und Analysten stellt gehört zur dreimonatlichen Routine von Tim Cook und Apples Chief Financial Officer Luca Maestri.

Insert

You are going to send email to