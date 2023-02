Für webOS-Fernseher: Apple TV+, Apple Music, AirPlay und HomeKit

Die nötigen Vorbereitungen scheinen nun immerhin in Sack und Tüten zu stecken. Anwender mit webOS-Fernsehern dürfen sich demnächst über eine bessere Anbindung an Apples Entertainment-Angebote freuen.

Die Apple-Dienste Apple TV+ und Apple Music sollen fest in das so genannte webOS Hub 2.0 integriert sein, was die Verfügbarkeit der drahtlosen Content-Übergabe mit AirPlay und der des Smart-Home-Standards HomeKit angeht, führt LG Electronics jedoch einige Einschränkungen an. Die beiden letztgenannten Funktionen werden ausschließlich auf OLED-Fernsehen und UHD-Fernsehern mit webOS Hub 2.0 erhältlich sein.

Die Apple-Dienste sollen nach Angaben des Konzerns in das hauseigene „webOS Hub Ökosystem“ integriert werden und damit nicht nur zahlreiche Fernseher-Modelle der eigenen Marke erreichen, sondern auch die Fernseher von über 200 Partnern, die in ihren Modellen ebenfalls auf das von LG bereitgestellte webOS-Betriebssystem setzen.

