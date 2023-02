MeinMagenta-App mit Face-ID aber weiter zu viel Werbung

Priorität scheint in den Augen der Telekom-Verantwortlichen dagegen die Anzeige von Werbung in der App zu haben. Zwar sind die Nutzer der Anwendung bereits Kunden, doch hält das den Konzern mitnichten davon ab, mehr als die Hälfte des Bildschirmplatzes mit Werbebannern zu belegen und so beispielsweise die Ansicht weiterer Verträge nach unten aus dem Sichtfeld zu schieben. Eine tatsächliche Verbesserung mit den Bedürfnissen der Kunden vor Augen wäre hier dringend nötig.

Insert

You are going to send email to