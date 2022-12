Twitter Blue: Abo-Neustart mit höheren Preisen für App-Store-Käufer

Twitter will am heutigen Montag sein Abo-Modell Twitter Blue reaktivieren. Die ursprünglich im vergangenen Jahr eingeführte Premium-Option wurde zuletzt im Zusammenhang mit der Übernahme des Kurznachrichtendiensts durch den Tesla-Chef Elon Musk pausiert. Nach einigem hin und her mit Blick auf den Funktionsumfang und Preis von Twitter Blue wurden die neuen Konditionen jetzt offiziell bekanntgegeben.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Verifizierungs-Haken und zusätzliche Funktionen

Die für iPhone-Nutzer wichtigste Neuerung betrifft wohl den Preis für das Abo. Während sich Twitter Blue über die Webseite zum Angebot zum Monatspreis von 8 Dollar abonnieren lässt, werden bei einem In-App-Kauf über die Twitter-App 11 Dollar berechnet. Twitter will auf diesem Weg dafür sorgen, dass die von Apple bei Käufen über den App Store eingehaltene Provision nicht von dem mit 8 Dollar angesetzten Standard-Verkaufspreis abgeht.

Abonnenten von Twitter Blue dürfen sich nach erfolgter Verifizierung ihrer Telefonnummer über den blauen Haken in ihrem Profil freuen. Darüber hinaus sollen Unternehmen künftig an einem goldenen und Regierungen beziehungsweise damit verbundene Organisationen an einem grauen Verifizierungshaken erkennbar sein.

Das Twitter-Blue-Abo richtet sich insbesondere an Nutzer, die ihr Twitter-Konto im professionellen beziehungsweise geschäftlichen Umfeld verwenden. Tweets von verifizierten Konten sollen bei der Anzeige priorisiert werden – den Twitter-Machern zufolge auch, um Spam und Betrug zu bekämpfen. Darüber hinaus können Twitter-Blue-Abonnenten ihre Tweets bearbeiten, längere Videos veröffentlichen und sollen künftig auch nur noch die Hälfte der normalerweise bei Twitter angezeigten Werbung zu Gesicht bekommen.

Twitter Blue bislang nicht in Deutschland

Nutzer in Deutschland betreffen diese Ankündigungen soweit bekannt erstmal weiterhin nicht direkt. Twitter hat sein Blue-Abonnement bislang nur in den USA auch Kanada, Australien und Neuseeland angeboten und sich noch nicht mit Blick auf eine zukünftige Verfügbarkeit in weiteren Ländern geäußert. Allerdings lassen sich die Tweets von Blue-Abonnenten mitsamt ihrer Merkmale natürlich auch von Deutschland aus abrufen.