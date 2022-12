Apple-Guthaben günstiger: Spartipp für Payback-Nutzer

Angesichts der Tatsache, dass Apple mittlerweile keine separaten und ausschließlich für den App Store oder iTunes Store gültigen Guthabenkarten mehr anbietet, sondern man mit seinem Apple-Guthaben jetzt gleichermaßen digitale Güter wie auch Hardware bei Apple kaufen kann, gehört der direkte Rabatt auf die im Einzelhandel oder auch online erhältlichen Karten und Codes ja schon seit mehreren Monaten der Vergangenheit an. Teils versuchen die Händler nun, ihren Kunden nun auf neuen Wegen einen gewissen Preisvorteil beim Kauf von Apple-Guthaben zukommen zu lassen, dazu zählen auch zusätzliche Punkte bei dem Bonusprogramm Payback.

Payback-Nutzer können darüber hinaus aber zumindest aktuell auch davon profitieren, wenn sie ihre gesammelten Punkte direkt wieder in Apple-Guthaben wandeln. Mit dem Gutscheincode „BesseralsCash“ (ohne Anführungszeichen) werden beim Auschecken nämlich wieder 5 Prozent der normalerweise für den „Einkauf“ im Prämienstore von Payback anfallenden Punktzahl abgezogen. Ob dies dauerhaft so bleibt, ist abzuwarten, es handelt sich bei dem Gutscheincode um ein Angebot, das Payback-Kunden angezeigt wird, die sich ihre Punkte in Form von Bargeld auszahlen lassen wollen.

Im sogenannten Prämienstore von Payback kann man seine gesammelten Bonuspunkte unter anderem in Apple-Guthaben im Wert zwischen 5 Euro und 100 Euro tauschen. Die mit dem Gutscheincode aktivierbaren 5 Prozent Rabatt werden auch abgezogen, wenn man sich für eine dieser Apple-Geschenkkarten entscheidet.

Wer stattdessen sein Payback-Guthaben in Euro ausgezahlt bekommen will, muss den entsprechenden Link ein wenig suchen. Unter der Option „Bargeld einlösen“ bietet das Bonusprogramm die Möglichkeit, kann man eine entsprechende SEPA-Überweisung in Auftrag geben. Die Auszahlung ist ab einer Mindestpunktzahl von 200 Payback-Punkten möglich.