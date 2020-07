Twitter befragt Nutzer zu Abo-Optionen: Mehr Features gegen Geld?

Die Abo-Pläne von Twitter werden konkreter. Der Kurznachrichtendienst befragt derzeit ausgewählte Nutzer zu diesem Thema. Zur Diskussion stehen nicht nur potenzielle kostenpflichtige Zusatzfunktionen, sondern auch die Überlegung, inwieweit eine entsprechende Erweiterung negativ aufgenommen werden könnte.

Offiziell bestätigt wurden die Abo-Pläne von Twitter-Chef Jack Dorsey bereits in der vergangenen Woche gegenüber dem Nachrichtendienst CNN. Das Unternehmen sucht offenbar nach einer neuen Einnahmequelle, nachdem das Anzeigengeschäft rückläufig ist. Dorsey hatte im Gespräch mit Analysten bereits angekündigt, dass sein Unternehmen noch in diesem Jahr erste Tests durchführen wolle.

Twitter also seems to be considering letting users block ads for a monthly fee. pic.twitter.com/4H92gtDmL2

— Andrew Roth+ (@RothsReviews) July 31, 2020