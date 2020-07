Heute noch günstig: Anker SoundCore 2 und HomeKit-Thermostate von Tado

Mit dem SoundCore 2 hat Anker einen ordentlichen und robusten Bluetooth-Lautsprecher im Angebot. Wer am heutigen 31. Juli noch zugreift, bekommt das Gerät für weniger als 30 Euro.

Anker bietet am letzten Juli-Tag noch 20 Prozent zusätzlichen Preisnachlass, der sich per Coupon aktivieren lässt. Für die Variante in Schwarz reduziert sich die Endsumme an der Amazon-Kasse damit auf nur noch knapp 30 Euro.

Der Anker-Lautsprecher eignet sich prima für den Einsatz im Garten und unterwegs. Das Gehäuse ist kompakt und nach IPX7 gegen Staub und Wasser geschützt. Zudem verfügt der Lautsprecher über eine stattliche Akku-Laufzeit von bis zu 24 Stunden.

Tado HomeKit-Thermostate günstiger

Ebenfalls nur heute im Angebot sind diverse HomeKit-Produkte von Tado. Zumindest preislich lohnt es sich, seine Heizungssteuerung am heißesten Tag des Jahres nachzurüsten. So gibt es beispielsweise die Heizkörper-Thermostate des Herstellers deutlich günstiger, im Zweierpack bekommt man die Geräte im Rahmen der Aktion zum Einzelpreis von rund 42 Euro.