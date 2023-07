Aqara Tür- und Fenstersensor P2 setzt auf Thread und Matter

Mit dem Tür- und Fenstersensor P2 kündigt Aqara gleich mehrere Neuerungen mit Blick auf sein Produktprogramm an. Der neue Smarthome-Sensor arbeitet nämlich nicht wie sonst bei Aqara meist der Fall über Zigbee, sondern setzt auf die Verbindungsstandards Bluetooth und Thread.

Die Einbindung in Smarthome-Systeme wie HomeKit erfolgt dann über Matter. Damit verbunden überrascht Aqara mit dem Hinweis, dass sich der Sensor zunächst nicht mit der Aqara-Home-App verwenden lässt, dies sei erst in Verbindung mit einem noch nicht erhältlichen Thread-Border-Router von Aqara selbst möglich. Aqara will Anfang nächsten Jahres den neuen Aqara Hub M3 mit entsprechender Funktionalität vorstellen. Bis dahin muss hierfür auf Geräte wie den HomePod zurückgegriffen werden.

Aqara profitiert in der Folge ironischerweise auch selbst davon, dass Matter sich nicht um Hersteller und Plattformen schert. So lässt sich der neue P2-Sensor beispielsweise über einen Thread-Router anderer Hersteller wie etwa Apples HomePod, Apple TV 4K oder einen Amazon Echo in Smarthome-Umgebungen einbinden und kann dann wiederum auch mit über einen mit Matter kompatiblen Zigbee-Hub wie dem Aqara M2 verbundenen Aqara-Geräten kommunizieren.

Thread-Router für den Betrieb erforderlich

Zusammengefasst hier nochmal jene Geräte, mit deren Hilfe sich der Aqara Tür- und Fenstersensor P2 aktuell in Smarthome-Umgebungen einbinden lässt:

Apple HomeKit – Apple TV 4K (3. Generation, 128 GB), Apple TV 4K (2. Generation), HomePod (2. Generation), HomePod mini

Samsung – SmartThings Hub v3, Aeotec Hub v3, SmartThings Station

Amazon – Echo (4. Generation)

Google – Nest Hub (2. Generation), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro

Wenn der Tür- und Fenstersensor P2 in euer Smarthome-System integriert ist, könnt ihr auf Basis des von ihm gemeldeten Zustands von Fenstern oder Türen Automatisierungen erstellen und/oder euch auch einfach benachrichtigen lassen, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.

Aqara hebt im Zusammenhang mit der Einbindung über Matter besonders darauf ab, dass für die Funktion keine Cloud-Anbindung nötig ist und der Sensor auch dann arbeitet, wenn keine Internetverbindung besteht.

Vorübergehend zum Einführungspreis

Der reguläre Preis für den Aqara Tür- und Fenstersensor P2 wird mit 32,99 Euro angegeben. Mithilfe der beiden anklickbaren Gutscheine auf der Produktseite lässt sich dieser auf den aktuellen Einführungspreis in Höhe von 26,39 Euro reduzieren.