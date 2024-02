Twine: Einfache, freie und offene RSS-App für iPhone und iPad

iPhone-Anwender, die auf der Suche nach einer funktionalen RSS-Anwendung sind, tun sich einen großen Gefallen damit, auf die kostenfrei für Mac, iPhone und iPad erhältliche Applikation NetNewsWire zu setzen.

Wir kennen keine schnelleren RSS-Reader, die so nativ und nachvollziehbar gestaltet sind und sich auf allen drei Apple-Plattformen so performant anfühlen wie das Projekt von Brent Simmons.

Open-Source-Projekt Twine

Dies bedeutet jedoch nicht, dass im App Store beziehungsweise auf euren Geräten kein Platz für alternative Applikationen ist. Einer der verfügbaren Kandidaten nennt sich Twine und wird nicht nur komplett kostenlos angeboten; die Anwendung stellt auch ihren gesamten Quelltext zur allgemeinen Einsicht zur Verfügung.

Der Newsreader unterstützt RSS- und Atom-Feeds, bietet eine Startseite an, die euch mit angenehmer Magazinoptik begrüßt, und ist in der Lage, selbstständig nach verfügbaren Feeds Ausschau zu halten, wenn ihr die Anwendung mit der Webadresse einer Seite füttert, deren Inhalte euch grundsätzlich interessieren.

Twine besitzt eine Leseansicht, die bei gekürzten RSS-Feeds in der Lage sein soll, den gesamten Artikeltext nachzufordern, kann ausgewählte Artikel im Browser öffnen und zum späteren Lesen mit einem Lesezeichen versehen.

Reader, OPML-Export, Auto-Delete

In der Anwendung lässt sich nach bereits abgerufenen Artikeln suchen. Zudem können viele Sammlungen im OPML-Format importiert und für die Verwendung in anderen Anwendungen auch wieder exportiert werden. Nachrichten-Feeds lassen sich hinzufügen, bearbeiten und, sollten diese eine besondere Priorität genießen, auch oben in der Applikation anheften.

In den Einstellungen der App könnt ihr auswählen, wann gelesene Inhalte automatisch entfernt werden, ob der In-App-Browser zur Anzeige von Webinhalten benutzt werden soll und ob die Applikation die ungelesenen Artikel in ihrem Badge anzeigen soll. Twine kann man ruhig mal ausprobieren.