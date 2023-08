Turtle Beach bringt seinen Atom Controller fürs iPhone

Der Atom Controller für iOS von Turtle Beach wird vom 11. September an erhältlich sein. Das neue Zubehör kann über die Webseite des Herstellers bereits jetzt zum Preis von 89,99 Euro vorbestellt werden. Während die iOS-Version zunächst ausschließlich in Kobaltblau angeboten wird, gibt es die Android-Variante mittlerweile in den Farbvarianten Schwarz-Cyan, Rot-Schwarz und Schwarz-Gelb.

Turtle Beach wirbt besonders auch mit der Möglichkeit, den Atom Controller für Cloud-Gaming-Angebote wie Apple Arcade, den Xbox Game Pass, GeForce Now oder Steam Link zu verwenden und verspricht damit verbunden ein konsolenähnliches Spielgefühl beim Mobile Gaming. Die ergonomische Form soll besonderes auch bei längeren Gaming-Sessions bestmöglichen Komfort bieten. Die Akku-Laufzeit des Zubehörs wird mit bis zu 20 Stunden angegeben und nach zweieinhalb Stunden an der Steckdose soll die integrierte Batterie wieder zu 100 Prozent gefüllt sein. Über eine Begleit-App können Besitzer des Atom Controllers erweiterte Funktionen konfigurieren und kompatible Spiele finden.

Mit dem Atom Controller von Turtle Beach ist demnächst ein weiterer Gaming-Controller für das iPhone erhältlich. Der Anbieter will im kommenden Monat auch eine für das iPhone angepasste Version der bislang nur für Android-Geräte erhältlichen Smartphone-Gaming-Halterung in den Handel bringen.

