SunOnTrack: App zeigt Sonnenstand und -verlauf für beliebigen Zeitpunkt

Auf diese Weise kann man dann vorab überprüfen, ob man auf dem Balkon der Ferienwohnung tatsächlich bis abends in der Sonne sitzen oder ob der Garten vor dem Haus wirklich so viel Licht abbekommt, wie der Vermieter verspricht. Der Nutzung von SunOnTrack bei der Planung von Solaranlagen dürfte ohnehin außer Zweifel stehen, die Simulation eines Wintertags kann hier vor großen Enttäuschungen bewahren und erlaubt eine optimale Platzierung der Panele über das komplette Jahr hinweg gesehen.

Insert

You are going to send email to