Türschloss „tedee GO 2“: Getriebe und Motor verbessert

Das smarte Türschloss von tedee ist jetzt überarbeitet als tedee GO 2 erhältlich. Der Hersteller hat seine Webseite diesbezüglich allerdings noch nicht aktualisiert. Der Vertrieb läuft hierzulande offiziell über Amazon.

Zu den Neuerungen zählen der Ankündigung zufolge ein verbessertes Getriebe und ein leiser arbeitender Motor. In die Verbesserungen dürften auch die im Zusammenhang mit der ersten Generation des Türschlosses gemachten Erfahrungen mit abgebrochenen Schlüsseln eingeflossen sein. Ausführlich vorgestellt haben wir das tedee GO bereits bei seiner Produkteinführung vor zwei Jahren.

Das tedee GO besticht vor allem dadurch, dass es deutlich kleiner ist als die bekannteren Produkte in diesem Segment. Das Motorschloss wird direkt auf den in der Tür steckenden Schlüssel aufgesetzt und ist innerhalb weniger Minuten betriebsbereit. Im Lieferumfang des zum Preis von 199 Euro bei Amazon erhältlichen Startersets ist eine WLAN-Bridge enthalten. Das Türschloss selbst kommuniziert über Bluetooth. Als optionales Zubehör bietet der Hersteller zudem ein Keypad mit integriertem Fingerabdrucksensor an.

Ergänzend zur Bedienung über den Türknauf oder das zusätzlich erhältliche Keypad setzt das tedee GO 2 wie sein Vorgänger auf die Anbindung an eine Smartphone-App. Darüber lässt sich das Schloss nicht nur bedienen und programmieren, sondern man hat beispielsweise auch die Möglichkeit, eine Auto-Unlock-Funktion zu nutzen, durch die sich die Tür bei Annäherung automatisch öffnen lässt. Die Benutzung eines physischen Schlüssels ist ergänzend dazu weiterhin möglich.

Matter-Unterstützung steht noch aus

Verbesserungsbedarf für Apple-Nutzer sehen wir allerdings mit Blick auf die Smarthome-Anbindung des Schlosses. So wird Apple Home nicht direkt unterstützt und aktuell ist auch noch keine Matter-Integration möglich. Letzteres ist nach Aussagen des Herstellers immerhin geplant. Die Anbindung an Amazon Alexa und Google Home ist dagegen vom Start weg möglich.