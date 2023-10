Nach gebrochenen Schlüsseln: Tedee passt smartes Motorschloss an

Tedee berichtet, dass nun ein Fehler behoben wurde, bei dem der Motor das Ende des Schlossradius mit hohem Drehmoment erreicht hat, bevor dieser gestoppt wurde. Dies konnte unter Umständen zur Folge haben, dass besonders dünne Schlüssel auf Grund des zu großen Krafteinflusses brechen. Mit dem bereits verfügbaren Update stoppt der Motor jetzt früher und schneller und verhindert so Beschädigungen am Schlüssel.

Daraufhin meldete sich der Anbieter nicht nur unverzüglich, sondern lieferte binnen kürzester Zeit eine Firmware-Aktualisierung aus, die das starke Drehmoment des Schlosses reduzierte, wenn dieses, wie in unserem Fall, die Falle etwas länger gezogen hielt, um die Tür von alleine aufspringen zu lassen. In unserem Fall gibt es draußen nämlich keinen Griff.

Wir gehören zu den ausgesprochenen Fans des von Tedee angebotenen Motorschlosses Tedee Go , das sich mit wenigen Handgriffen problemlos auf vorhandene Türschlösser schrauben lässt und die Eingangstür anschließend wahlweise automatisch, per iPhone-App oder über ein PIN-Pad öffnet.

