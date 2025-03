Apple Health: KI soll die App zum Gesundheitsberater machen

Apple arbeitet offenbar an einer umfassenden Überarbeitung seiner Gesundheit-App „Health“. Dem auf Apple-Themen spezialisierten Journalisten Mark Gurman zufolge wird das Projekt bei Apple intern unter dem Codenamen „Mulberry“ geführt. Im Zentrum stehe die Integration von künstlicher Intelligenz, mit deren Hilfe die Anwendung in begrenztem Umfang auch Aufgaben eines Arztes übernehmen könne. Beispiele hierfür wären die Auswertung gesundheitsbezogener Daten und die darauf basierende Ausgabe von Handlungsempfehlungen. Vergleichbare Funktionen finden sich beispielsweise in die Zepp-App von Amazfit integriert.

Die Basis für die KI-Auswertungen sollen dabei neben Apple-Produkten wie dem iPhone oder der Apple Watch auch Produkte von Drittanbietern liefern. Hier ist auch von Ohrhörern die Rede. Apple hat mit den Powerbeats Pro 2 inzwischen auch eigene Ohrhörer im Programm, die einen Herzfrequenzsensor integriert haben. Für die Zukunft werden solche Funktionen auch von den AirPods erwartet.

Die automatisierte Auswertung dieser Gesundheitsdaten werde von Apple derzeit unterstützt durch ein bei Apple angestelltes Ärzteteam trainiert. Darüber hinaus sei geplant, weitere medizinische Fachkräfte einzubinden, etwa aus den Bereichen Schlafmedizin, Ernährung, Physiotherapie, psychische Gesundheit und Kardiologie. Diese sollen unter anderem Videos erstellen, die innerhalb der App bestimmte Krankheitsbilder erläutern und Ratschläge zum Lebensstil geben.

Food-Tracking als weitere Komponente

Als weiterer Schwerpunkt sei das Erfassen von Ernährungsdaten geplant. Bislang hat Apple in diesem Bereich nur eingeschränkte Funktionen angeboten. Mit der neuen Version der App könnte Apple in direkte Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie MyFitnessPal treten, die KI-Komponente soll auch hier unterstützend tätig sein.

Kamerabasiertes Food-Tracking in der Zepp-App

Ergänzend sei auch vorgesehen, die Kameras der Apple-Geräte zur Analyse von Bewegungsabläufen einzusetzen. Die künstliche Intelligenz könnte so Trainingssituationen auswerten und Vorschläge zur Verbesserung der Technik liefern.

Bei dem intern zum Teil auch als „Health+“ bezeichneten Projekt handle es sich um eines der zentralen Entwicklungsprojekte in Apples Gesundheitsbereich. Wann wir hier erste Ergebnisse sehen werden, steht bislang jedoch komplett offen. Apple musste ja eben erst eingestehen, dass die Integration von KI-Funktionen komplexer ist als zunächst angenommen. Im Gesundheitsbereich dürfte das Unternehmen hier besonders große Sorgfalt walten lassen, um den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer nicht zu gefährden.