Smartes Türschloss Tedee Go: Und alle sind begeistert

Das smarte Motorschloss Tedee Go ist vor ziemlich genau einem Monat in den deutschen Markt gestartet. Seit der vergangenen Woche sitzt das neue, kompakte Smartlock auch hier an der Haustür und hat uns augenblicklich zu Fans werden lassen. Die Kombination aus klug durchdachter Hardware, einfacher Installation und hervorragender Begleit-Anwendung ist eine Seltenheit, an der wir bislang so gut wie nichts auszusetzen haben. Unsere fast kritikfreien Eindrücke des 199 Euro teuren Motorschlosses haben wir im Verlauf der folgenden Zeilen notiert.

Tedee Go steckt auf dem Schlüssel von Wohnungs- oder Haustür

In fünf Minuten nachgerüstet

Was uns nach Zustellung der Order direkt überrascht hat, waren die kleinen Maße des Tedee Go (Ø 58 mm x 65 mm) und die Tatsache, dass das kompakte Smartlock vollständig auf überflüssigen Schnickschnack verzichtet. Dem 200 Gramm schweren Schloss liegt lediglich ein Inbus-Schlüssel zur Arretierung und eine selbstklebende Befestigungsplatte bei, die viele Nutzer jedoch in der Verpackung lassen können .

So sind für die Installation des Tedee Go keine größeren Eingriffe an der eigenen Haustür vonnöten. Das Tedee Go wird von innen schlicht über einen im Schloss befindlichen Schlüssel gesteckt, rutscht dann wie ein Handschuh über das Ende des Euro-Profil-Zylinders und wird anschließend mit drei Schrauben direkt an diesem festgeklemmt. Fertig.

Zwei Installationsvarianten sind möglich

Dies bedeutet für grundsätzlich interessierte Anwender: Der Schlosszylinder eurer Tür muss von außen schließbar sein, auch wenn von innen ein Schlüssel steckt (ABUS und Co. sprechen hier häufig von einer „Notfunktion“) und sollte von innen mindestens 3 mm über den Beschlag hinüber stehen.

Schließen Profil-Zylinder und Beschlag bündig miteinander ab, dann kommt die selbstklebende Basis zum Einsatz, die auf dem Beschlag fixiert wird und dem Motorschloss den nötigen Halt gibt. Die gesamte Installation nimmt keine fünf Minuten in Anspruch und läuft lokal per Bluetooth ab.

Die offiziellen Tedee-App ist gut umgesetzt

Gute und umfangreiche Begleit-App

Durch die Konfigurationsschritte leitet die offizielle Tedee-Applikation des Anbieters, die vollständig Deutsch lokalisiert ist, einen sinnvollen Menüaufbau präsentiert und auf Verkaufsbereiche und Marketing-Bullshit verzichtet. Die im App Store angezeigte 5-Sterne-Bewertung hat man sich verdient.

In der Applikation, die zur Nutzerverwaltung zwar das Aufsetzen eines Nutzer-Kontos voraussetzt, an Tagen ohne Internetverbindung aber auch offline funktioniert, lassen sich nach der Befestigung des Tedee Go an der eigenen Haustür zahlreiche Detail-Einstellungen vornehmen.

Viele Optionen: Die Detail-Konfiguration der Tedee-App

Neben der Kalibrierung der Motorstrecke, die bestimmt wie weit der Zylinder beim Auf- oder Zuschließen gedreht werden muss, lässt sich hier etwa festlegen, ob beim Öffnen der Tür auch die Falle gezogen werden soll und wie lange diese zu halten ist. Wer will, kann die Tür automatisch schließen lassen und auch das Verhalten beim Druck auf den Taster des Tedee Go justieren.

Das einmal angebrachte Motorschloss lässt sich im Alltag wahlweise als herkömmlicher Knauf benutzen und manuell drehen, kann alternativ aber auch kurz angetippt werden und führt den Schließvorgang (bzw. die Türöffnung) dann entsprechend automatisch aus.

Zum Schließen oder Öffnen: Das Tedee Go besitzt auch einen Taster

Die Öffnung der eigenen Tür lässt sich über die Anwendung des Anbieters vornehmen, die mit Hilfe der Benutzerverwaltung auch auf Geräten von weiteren Familienmitgliedern, Mitbewohnern oder Freunden installiert werden kann und diesen den Zugang zur Wohnung ermöglicht.

PIN-Pad und Bridge als Zubehör

Für Anwender die sich mehr Komfortfunktionen wünschen, bietet Tedee ein optionales PIN-Pad und eine kleine Internet-Bridge an. Komponenten die für den regulären Betrieb des Smartlocks nicht benötigt werden, dem Tedee Go aber eine Handvoll netter Zusatzfunktionen mit auf den Weg geben.

Das PIN-Pad und die Bridge gibt es als Zubehör

Das 99 Euro teure PIN-Pad etwa ermöglicht die Vergabe von selbst gewählten Zugangscodes, die die Türöffnung auch ohne Smartphone ermöglichen. Hier lassen sich bis zu 100 Codes hinterlegen, die zudem so konfiguriert werden können, dass eine Türöffnung nur zu bestimmten Zeiten beziehungsweise nur an bestimmten Tagen erfolgen kann.

Das PIN-Pad ist eine nette Zugangsoption für Kinder sowie für Gäste ohne Smartphones und arbeitet zuverlässig. Nach Angaben des Herstellers sollte das PIN-Pad jedoch nicht weiter als zwei Meter von der Tür entfernt installiert werden. Dies ist mit zwei Schrauben oder über den mitgelieferten Klebestreifen für die Rückseite des PIN-Pads möglich.

Die ebenfalls 99 Euro teure Internet-Bridge des Anbieters sorgt sich darum, dass das Schloss nicht nur lokal per Bluetooth kommuniziert, sondern auch eine Verbindung mit dem Heimnetzwerk bzw. mit dem Internet aufbauen kann. Die Bridge stellt dabei drei relevante Funktionserweiterungen zur Verfügung:

Benachrichtigungen bei Aktivitäten : Nur mit aktiver Bridge lässt sich das Tedee Go so konfigurieren, dass Aktivitäten auf Wunsch eine Push-Mitteilung auslösen und damit etwa darüber informieren, wer gerade nach Hause kommt oder ob sich die Putzhilfe schon Einlass zur Wohnung verschafft hat.

: Nur mit aktiver Bridge lässt sich das Tedee Go so konfigurieren, dass Aktivitäten auf Wunsch eine Push-Mitteilung auslösen und damit etwa darüber informieren, wer gerade nach Hause kommt oder ob sich die Putzhilfe schon Einlass zur Wohnung verschafft hat. Auto-Unlock: Ebenfalls nur mit installierter Internet-Bridge lässt sich die sehr bequeme Auto-Unlock-Funktion nutzen. Dabei handelt es sich um die automatische Öffnung des Türschlosses, die ausgelöst wird, sobald ihr euch dem Schloss von außen nähert. Um Fehlauslösungen zu vermeiden geschieht dies nur nachdem der Geo-Bereich der Wohnadresse zuvor verlassen wurde. Ist der Auto-Unlock konfiguriert, dann öffnet Tedee die Tür automatisch, sobald das iPhone in Bluetooth-Reichweite erkannt wird. Sehr elegant, wenn man gerade das Treppenhaus mit dem Wocheneinkauf bezwungen hat oder schlafende Kinder in Bett ablegen möchte.

Ebenfalls nur mit installierter Internet-Bridge lässt sich die sehr bequeme Auto-Unlock-Funktion nutzen. Dabei handelt es sich um die automatische Öffnung des Türschlosses, die ausgelöst wird, sobald ihr euch dem Schloss von außen nähert. Um Fehlauslösungen zu vermeiden geschieht dies nur nachdem der Geo-Bereich der Wohnadresse zuvor verlassen wurde. Ist der Auto-Unlock konfiguriert, dann öffnet Tedee die Tür automatisch, sobald das iPhone in Bluetooth-Reichweite erkannt wird. Sehr elegant, wenn man gerade das Treppenhaus mit dem Wocheneinkauf bezwungen hat oder schlafende Kinder in Bett ablegen möchte. Smart-Home-Integration: Drittes Argument für die Internet-Bridge ist die bereits in Aussicht gestellte Matter-Unterstützung, sowie die bereits verfügbaren Smart-Home-Integrationen, die wir jedoch gar nicht erst konfiguriert haben. Matter werden wir noch mal gesondert ausprobieren sobald das Update verfügbar ist, Google oder Amazons Alexa brauchen aber nicht unbedingt einen Zugriff auf die Haustür. Allerdings gilt hier: Wer Tedee Go in sein präferierte Smart-Home-Setup integrieren möchte, der benötigt die Bridge des Anbieters auf jeden Fall.

Set It & Forget It

Was uns beim Tedee Go am besten gefallen hat, ist die Tatsache, dass wir das Smartlock nach der ersten Inbetriebnahme und den prüfenden Blick auf alle Konfigurationsoptionen eigentlich schon wieder vergessen haben. Der Türöffner arbeitet zuverlässig und dank Auto-Unlock vollautomatisch, ohne die reguläre Nutzung von Tür und Schloss negativ zu beeinflussen. Wir mussten noch keinmal intervenieren.

Für 199 Euro bietet Tedee mit dem Tedee Go ein signifikantes Komfort-Plus, das bei Bedarf in die unterschiedlichsten Smart-Home-Systeme eingebunden werden kann, sich allerdings auch hervorragend als Insellösung betreiben lässt.

Was wir noch nicht beurteilen können ist die Batterie-Laufzeit. Im Inneren des Tedee Go kommen drei CR123 Zellen zum Einsatz (die wir beim ersten Austausch wohl durch Akkus ersetzen werden). Nach Angaben des Herstellers sind Laufzeiten zwischen sechs und acht Monaten realistisch, wenn täglich etwa acht Schließvorgänge ausgelöst werden.

Was wir uns vom Anbieter wünschen würden, wären moderne iPhone-Widgets. Die Tedee-Anwendung bietet zwar eigene Widgets an, nutzt aber noch das klassische Format, das eine Platzierung auf Home- bzw. Sperrbildschirm leider noch nicht zulässt. Wir gehen davon aus, dass Tedee noch auf die Einführung dynamischer Widgets mit iOS 17 wartet.

Und alle sind begeistert

Ansonsten bekommt das Tedee Go in Kombination mit PIN-Pad und Bridge unsere volle Punktzahl. Dies ist nicht nur unserer persönlichen Bewertung des schlanken Schließsystems geschuldet, sondern hängt auch mit der hervorragenden Akzeptanz in der Familie zusammen, die sich von PIN-Pad und Auto-Unlock hat begeistern lassen.

Das Tedee Go ist in Weiß und Schwarz für 199 Euro bei Anbietern wie Tink und Cyberport verfügbar. Bei Tink gibt es das Bundle aus Tedee Go, PIN-Pad und Bridge zudem im Paketpreis für 360 Euro.

Tedee bei Cyberport

Tedee bei Tink