TrustPid: Telekom und Vodafone testen unlöschbare Cookies

Unabhängig davon wie oft ihr den Verlauf des mobilen Safari-Browsers in den iPhone-Einstellungen auch zurücksetzt und wie energisch ihr die euch im Web angebotenen Cookies ablehnen solltet: Wenn euer Surf-Verhalten nicht mehr unter Zuhilfenahme des Endgerätes getrackt, sondern weiter oben im Datenstrom, auf Ebene der Netzbetreiber beobachtet wird, dann sind euch die Hände gebunden.

Bei Bild.de offenbar schon im Einsatz

Tracking auf Netzbetreiber-Ebene

Identifizieren die Netzbetreiber Online-Zugriffe eurer Geräte und ordnen diese eurem Account zu, dann überleben die so gesammelten Nutzungsdaten nicht nur das Löschen lokaler Cookies, sondern sind auch nach dem Austausch des persönlichen Smartphones noch vorhanden – sogar nach dem Wechsel vom iOS- ins Android-Lager. Und genau dies testen die beiden größten deutschen Netzbetreiber gerade aus.

So arbeiten die Deutsche Telekom und Vodafone an einem neuen Tracking-System mit der Bezeichnung TrustPid an erweiterten Möglichkeiten die Daten der eigenen Kunden zu vergolden. Die beiden deutschen Platzhirschen werkeln damit an sogenannten „Super-Cookies“, bei denen Endanwender so gut wie keine Mitspracherechte und vor allem keine Kontrolle mehr hätten.

Das Gemeinschaftsprojekt, das nach Angaben des SPIEGEL testweise bereits auf Webseiten wie Bild.de eingesetzt werden soll, erinnert damit an das des amerikanischen Netzbetreibers Verizon, der Mitte der 2010er-Jahre zur Zahlung einer Millionenstrafe für den Einsatz vergleichbar unlöschbarer Tracking-Werkzeuge verdonnert wurde.

Erfassung lässt sich überprüfen

Die für TrustPid zuständige Datenschutz-Behörde in Nordrhein-Westfalen hat angekündigt den Ansatz des deutschen Werbetracking-Anbieters prüfen zu wollen. Bis dahin bietet euch die TrustPid-Webseite bereits die Möglichkeit zu überprüfen, ob euch das TrustPid-System schon erfasst hat. Über das Mobilfunknetz aufgerufen bietet die TrustPid-Webseite einen Check der feststellen soll, ob das System bereits eure Einwilligung zum Dauer-Tracking erhalten haben will.