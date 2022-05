iPhone-Tipp: Alle gestellten Wecker schnell löschen

Die Sprachassistenz sollte euch nun eine bestätigende Abfrage einblenden, der ihr mit einem Druck auf die „Ja“-Taste zustimmen könnt. Fertig. Die alten Weckzeiten werden von Siri nun in einem Rutsch gelöscht, die Aktion noch mal mit einem zusätzlichen Hinweis bestätigt. Schade: Erledigte Erinnerungen lassen sich so leider noch nicht aus der Erinnerungen-App löschen.

Vorhang auf für Apples Sprachassistenz Siri: Diese lässt das Löschen aller bislang gestellten Wecker über ein einfaches Sprachkommando zu und räumt so mit einem Schlag in der unübersichtlichen Zusammenstellung vergangener Weckzeiten auf. Ruft Siri dazu einfach das Sprachkommando „Alle Wecker löschen“ zu.

Insert

