Trump: Apple soll die iPhone-Produktion in Indien stoppen

Der US-Präsident Donald Trump hat Tim Cook offenbar dazu aufgefordert, den Ausbau von Fertigungsanlagen in Indien zu stoppen. Seinen eigenen Aussagen zufolge hat Trump dem Apple-Chef deutlich gemacht, dass er nicht wolle, dass Apple seine Produkte in Indien fertigt. Er habe sich daraufhin mit Cook darauf geeinigt, dass Apple mehr Geräte in den Vereinigten Staaten fertigen werde.

Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet ausführlich über die Aussagen Trumps und hat auch ein Video von der betreffenden Pressekonferenz veröffentlicht. Der US-Präsident hat sich im Rahmen seines Staatsbesuchs in Katar entsprechend geäußert. Im folgenden Video ist die entsprechende Stelle ab Minute 17:19 zu sehen.

Den Aussagen Trumps zufolge hat er am Vortag „ein kleines Problem“ mit Tim Cook gehabt. Apple erweitere seine Fertigungskapazitäten in ganz Indien und er habe zu Cook gesagt, dass er dies nicht wolle und dabei auch erwähnt, dass er Apple in der Vergangenheit stets gut behandelt habe. Nach dem Gespräch habe sich Apple dazu bereit gezeigt, mehr Geräte in den Vereinigten Staaten zu fertigen. Trumps Worten zufolge wird Apple sein finanzielles Engagement diesbezüglich auch über die bereits zugesagten Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Dollar hinaus verstärken.

iPhone-Produktion in den USA nicht realistisch

Trumps Aussagen stehen allerdings zunächst einmal für sich. Apple hat sich bislang nicht zu dem Sachverhalt geäußert. Die Entwicklungen könnten jedoch direkte Auswirkungen auf Apples laufende Pläne haben. Apple hat nicht zuletzt massiv in Indien investiert, um sich von China unabhängiger zu machen und seine Produktion geografisch besser aufzuteilen.

Der Gedanke, dass Apple in absehbarer Zeit einen ernstzunehmenden Teil seiner iPhone-Produktion in die USA verlagert, dürfte jedoch weiterhin illusorisch sein. Apple ist nicht nur auf die günstigen Produktionsbedingungen in Ländern wie China und Indien, sondern insbesondere auch auf das dort vorhandene Know-how angewiesen.