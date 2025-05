Vokabel-Spaß: Übungslisten können aus Fotos generiert werden

Der Entwickler Markus Witteweg macht uns auf seine neu veröffentlichte App Vokabel-Spaß aufmerksam. Ein außergewöhnliches Projekt, das ihr euch auf jeden Fall einmal ansehen solltet.

Lasst euch hier nicht gleich von dem mittlerweile inflationär genutzten Schlagwort „KI-Integration“ abschrecken. Der Entwickler setzt die Technologie im Zusammenhang mit seiner „Vokabel-Spaß“-App auf eine gleichermaßen interessante wie sinnvolle Weise ein. Die KI ist nicht direkt integriert, jedoch können KI-Bots wie ChatGPT dazu verwendet werden, Vokabellisten für die App zu erstellen.

Gezielt auswählen, was man lernt

Dank dieser Option ist es dann auch möglich, gezielt jene Vokabeln zu lernen, die man beispielsweise aktuell in der Schule oder im Kurs behandelt. Für das Vokabellernen selbst stehen dann sechs verschiedene Modi zur Verfügung. Je nach Lernziel kann man mit Karteikarten, Multiple Choice, zwei Lückentext-Varianten und Schreibübungen arbeiten oder die Wörter ordnen. Gamification-Elemente wie Herzen, Diamanten oder Plaketten sollen einen zusätzlichen Anreiz schaffen.

„Vokabel-Spaß“ ist für das Lernen von englischen, französischen, italienischen oder spanischen Vokabeln vorbereitet. Stetig aktualisierte Informationen zum persönlichen Lernfortschritt zeigen auf, welche Bereiche noch Übung benötigen. Die Verwendung ist auch mit unterschiedlichen Nutzerprofilen möglich.

In drei Schritten zur eigenen Vokabelliste

„Vokabel-Spaß“ ist komplett kostenlos und hält sämtliche Daten lokal. Die KI-Integration läuft komplett extern und wird nicht direkt mit der Anwendung verknüpft.

Konkret sieht das dann so aus, dass ihr innerhalb der App eine KI-Prompt generiert, also eine Textanweisung für den Chat-Bot, auf deren Basis er die als Bilddatei vorliegenden Vokabellisten verarbeitet und in Form einer Datei im JSON-Format abspeichert. Diese Datei wird dann wieder in die App eingelesen und die importierten Vokabeln stehen dort zum Lernen zur Verfügung.

Über die Backup-Funktion der App kann man die selbst erstellten Vokabellisten auch speichern und weitergeben.