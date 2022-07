Trotz Verbot: Blitzerwarner und Blitzer-Apps werden zu Standard-Begleitern

Wie der Digitalverband Bitkom in einer repräsentativen Umfrage in Erfahrung hat bringen lassen, setzen ein Viertel der Autofahrer (27 Prozent) eine der zahlreichen Blitzer-Warn-Applikationen ein. 14 Prozent nutzen spezielle Hilfsmittel wie den Ooono. 13 Prozent haben die Blitzer-Warnung auf ihrem Hardware-Navi aktiviert, auch wenn diese im hiesigen Verkehr eigentlich unzulässig ist und von den Navis auch häufig klar kommuniziert wird.

Nach Angaben des Digitalverbandes Bitkom erfreuen sich Blitzerwarner bei deutschen Anwendern immer größerer Beliebtheit. Mit einer Quote von 49 Prozent nutzt fast jeder zweite Fahrzeugführer Blitzerwarner unterwegs – quer durch die angebotenen Formate: Angefangen bei entsprechenden iPhone-Applikationen, über bereits vorhandene Funktionen in Hardware-Navis bis hin zu gesonderten Radarwarngeräten wie etwa dem Ooono .

Insert

You are going to send email to